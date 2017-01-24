財報送內政部 僅見收支決算 婦聯會財產仍是謎

2017-01-24

名下關鍵性不動產等仍付之闕如

〔記者蕭婷方、楊淳卉、陳炳宏／台北報導〕被外界質疑是國民黨附隨組織的中華民國婦女聯合會，自一九五○年成立至今財報均不透明。婦聯會昨首度將財務資料送至內政部，但資料仍然不全，僅提供收支決算表，名下關鍵性不動產及轄下基金會財產仍付之闕如。

前年現金等動產總額近三八五億

據了解，婦聯會近三年來累積餘絀每年平均增加約一億元，前年包括現金、股票等動產，總額將近三百八十五億元。

民進黨立委陳其邁批評，收支決算表不會顯示基金會轄下所有資產，關鍵的房地等核心的部分沒揭露，婦聯會此舉根本是蓄意隱匿財產，挑戰公權力，要求內政部應依人團法五十八條嚴查，黨產會也應儘速追查。

內政部：要求農曆年後補齊資料

內政部次長花敬群說，婦聯會昨送部分資料給內政部，也表達一定程度願配合查察財產的善意，內政部將先發函要求婦聯會補齊資料，預計過年後就會有結果。婦聯會回應表示，如果內政部認為還需其他資料，將在接到通知後補齊。

由於婦聯會鉅額財產來自國家徵收之勞軍捐，卻迴避政府監督，遲未依「政黨及政治團體財務申報要點」向主管機關內政部申報財務決算書表，經內政部催告十次仍未果，內政部上週三史無前例派員赴婦聯會查帳，但由於「帳本規格不符」，當時婦聯會承諾於昨將財務資料送至內政部。

依照申報辦法規定，婦聯會應提供決算報告書、收支決算表、資產負債表及財產目錄，但婦聯會僅送交二○○六年至二○一五年度收支決算表，每一年度大約兩至三頁簡表，但載有關鍵房、地產等不動產的資產負債表及財產目錄則未提供；由於財報不齊，內政部會再發文請婦聯會「限期補正」。

立委批蓄意隱匿財產 挑戰公權力

陳其邁指出，他曾接獲檢舉，指婦聯會光是現金存款就近三百八十億元，「資產比國民黨還要雄厚」，旗下捐助成立、並掌有實質控制權的財團法人婦聯社會福利基金會、財團法人婦聯聽障文教基金會、振興醫療財團法人資產及華興育幼院等基金會，財產就近一百五十億元，轄下基金會再轉成立子基金會，不會顯示在帳本上，根本無從查起，財產總額明顯被低估。

民進黨立委賴瑞隆質疑，婦聯會至今無法提供明確財報，不是蓄意不提供，不然就是「資產成一團爛帳，才沒能力提供」，若婦聯會無力處理凌亂帳目，乾脆直接解散由政府介入去查明財產，有不當取得的財產就應還給全民。