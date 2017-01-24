國民黨2月回聘黨工 禁用解凍黨產支薪

2017-01-24

〔記者楊淳卉、林良昇、楊國文／台北報導〕針對國民黨組織改造所需資遣費及年資結算金共十四．九九億元，黨產會主委顧立雄昨天表示，國民黨結清黨工所需費用，可以用遭凍結的資產因應，若又有不足，黨產會願與國民黨協商，以專款專用方式，讓國民黨處分現有名下不動產支應，但金額上限不超過此次全面結清的費用。

國民黨行管會主委邱大展表示，若黨產會願意繼續跟國民黨協商，國民黨願意繼續和黨產會協商，讓黨產歸零的工作持續進行。

國民黨年前將資遣七百多位黨工，二月後重新「回聘」部分黨工。顧立雄提醒，依據黨產條例，解凍的黨產不可用來支付黨產條例公布後才聘用的新進員工薪資，國民黨二月「回聘」的員工都算是新進員工；也就是說，國民黨自二月一日開始，只能用「正當取得財產」如黨費、政治獻金等，支付員工薪水。

顧立雄直言，「一月三十一日以後的國民黨，在我看來會有很大不同。」代表國民黨以非合法來源黨產支應時代的結束，對台灣政黨公平競爭有跨時代意義。

黨產會點頭 黨工過年前可領到錢

黨產會昨決議允解凍國民黨永豐銀帳戶、台銀支票資產共一億五七八一萬元，讓國民黨發薪水。國民黨對此表示歡迎，認為這是黨產會的善意；邱大展說，若採一般方式，國民黨工恐來不及在年前領薪，黨產會同意配合，直接從永豐銀帳戶支付黨工薪水，讓黨工可以在過年前領到錢。

國民黨向黨產會申請項目包括去年九月全薪三千九百多萬元、十月全薪三千七百多萬元、今年一月全薪三千六百多萬元、考績獎金兩千八百多萬元、年終獎金兩千五百多萬元、勞健保等。國民黨曾向鴻海董事長郭台銘母親等人借款發九月、十月薪水，此次形同解凍資產讓國民黨還債。

台北高等行政法院昨則裁定，黨產會要求永豐銀凍結國民黨帳戶、九張台支共八億多元資產部分，在本案訴訟確定前應停止執行。北高行認為，凍結已影響國民黨政黨運作與存續，經扣除黨產會日前已先解凍的五千兩百萬元，黨產會需解凍七．四六億多元。本案仍可上訴。

黨產會發言人施錦芳表示，國民黨除了被凍結的帳戶與支票外，尚有其他黨費帳戶、政治獻金等資金可運用，遺憾法院未通盤考量此狀況。至於是否提起抗告，要待委員會議討論後決定。國民黨則對判決表示感謝。

此外，最高行政法院昨也對國民黨所提中投、欣裕台公司非不當黨產的停止執行案，判決認定黨產會處分並無不當，依此駁回確定。