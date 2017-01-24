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詹啟賢參選國民黨主席 郝送花致意 吳表歡迎祝福

2017-01-24

〔記者黃鐘山、林良昇／綜合報導〕國民黨前副主席詹啟賢宣布參選國民黨主席，國民黨主席參選人郝龍斌特別送花致意，並寫上「戮力同心，為黨為國」；另一位參選人吳敦義也表達歡迎祝福，他說，大家都願意為黨付出，讓黨發揮監督、制衡的力量，邁向未來的理想，能夠重新獲得執政，為全國民眾服務，這是大家共同的目標。

吳敦義昨參加台中市議會國民黨團幹部交接典禮後受訪表示，在公平、公正的機制下，選舉只是會增進團結，他對國民黨充滿信心，未來重登執政之路。

郝龍斌則強調，這次選舉是「君子之爭，令人期待」。他說，社會上常詬病國民黨的大老文化，常以「論輩份、講禮讓、用團結」壓抑不同聲音，導致國民黨實際上更走向分裂，也失去對真實社會的了解。期待這次黨主席選舉的百花齊放，能把這些鄉愿思維徹底打破，未來四個月能用開放、用民主、用辯證、用路線來爭取黨員及社會的支持，「重新讓國民黨的價值活在社會之中」。

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  • 詹啟賢宣布參選國民黨主席，郝龍斌送花致意。（記者林良昇攝）

    詹啟賢宣布參選國民黨主席，郝龍斌送花致意。（記者林良昇攝）

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