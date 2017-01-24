詹瓜分本土票 洪坐收漁利

2017-01-24

〔記者林良昇／台北報導〕請辭國民黨副主席的詹啟賢，昨宣布參選國民黨主席，迄今已有五人表態爭逐黨主席之位。黨內分析，詹啟賢背後的馬英九系統、本土色彩，對於同樣與馬親近、本土色彩濃厚的前副總統吳敦義影響最大，恐瓜分票源；而現任黨主席洪秀柱，有黃復興黨部穩固的支持，會是詹出馬最大的受益者。

繼洪秀柱、吳敦義、副主席郝龍斌、前立委韓國瑜之後，詹啟賢昨正式宣布參選國民黨主席；其操盤手是協助前總統馬英九贏得多場選舉的前國民黨秘書長詹春柏，加上曾為馬副手的前副總統蕭萬長也出面力挺，形成蕭挺詹與吳敦義對決的局面。

黨內相關人士分析，五名參選人中，洪秀柱掌握黨內最大票倉黃復興的穩固支持；郝龍斌的軍系背景，對於黃復興仍有其影響力，可望分走洪的部分票源，但恐難撼動洪的優勢；韓國瑜雖為眷村子弟，更直呼自己是「正統黃復興」，但對於挑戰洪仍有一段距離。

黨內人士表示，吳敦義顯然把自己與馬綁在一起，無法分割，對「反洪派」而言，吳還是最大公約數，但其本土色彩和詹啟賢一樣，甚至詹的競選團隊也有濃厚「馬系」色彩，雙方票源重疊；不過，馬辦日前稱馬沒有特定支持的參選人，等同與吳劃界，該名人士推斷，吳恐怕沒獲得馬穩固支持。

詹啟賢對於他出馬參選會瓜分吳敦義本土票源的說法回應表示，這種說法太狹隘，也把黨主席選舉分成「一塊塊」。

一名不具名中常委表示，黨主席選舉是兩輪制，必須有候選人達到過半門檻才能當選，只是過去從未發生需進入第二輪的情形；這次參選人實力在伯仲之間，進入第二輪選舉機會不小，就算第一輪洪秀柱領先，第二輪「反洪派」歸隊也不無可能，實際情形難以逆料。