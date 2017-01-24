馬系操盤 詹啟賢參選國民黨主席

2017-01-24

〔記者林良昇／台北報導〕已請辭國民黨副主席的詹啟賢，昨在前副總統蕭萬長及醫界大老站台力挺、前總統馬英九系統幕僚操盤下，正式宣布參選國民黨主席。詹自許為「能革者」，稱國民黨陷入分裂危機，在不斷的切割算計中，遺忘自己的方向與責任，「要改變現狀，唯有從國民黨做起。」

蕭萬長、丁渝洲相挺 詹不排除選總統

目前已宣布參選黨主席者包括黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、副主席郝龍斌、前立委韓國瑜等四人，加上詹啟賢，共五人競逐黨魁之位。

詹啟賢獲得蕭萬長、前國安會秘書長丁渝洲、前工研院董事長蔡清彥、前台北榮總院長彭芳谷等政、醫界大老現身力挺，並在前國民黨秘書長詹春柏等馬系人馬操盤下，正式召開記者會，宣布投入國民黨主席選舉。

詹啟賢於聲明中痛批民進黨政府挑動仇恨與對立，讓台灣變成分裂的社會，成為仇恨之島和沉淪之島，要終結仇恨，唯有政黨再輪替，而要改變現狀，必須從國民黨做起。詹啟賢指出，國民黨陷入分裂危機，黨主席的參選議論不是政策方針，而是「這個派系、那個小團體」，在不斷切割算計中，甚至遺忘自己的方向與責任，經各方連日催促鼓舞，決意「挺身而出、接受考驗、團結全黨、終結分裂」。

詹啟賢強調，包含選後團結、財務處理、組織改造、人員精實、世代交替、二○一八年及二○二○年的勝選，都需要黨主席承擔、面對，與台灣社會連結，獲得民眾的信賴，「改變國民黨、改變台灣，從現在開始」，他將當仁不讓，旗幟鮮明放眼二○二○年贏回政權。

對於洪秀柱日前受訪時說，詹啟賢想選黨主席很久了，詹昨予以否認，稱若他早就計畫，「今天不會這麼捉襟見肘」，他是去年十二月底在美國時才起心動念，接任副主席時，只想幫洪在國民黨艱困時穩定下來，並幫助洪在黨主席選舉一帆風順往前走。

至於二○二○年總統大選，詹啟賢表示，就按照國民黨既有的提名過程走，但「我沒有排除自己」，坦言會往那方向努力，「假如我是承擔的人，我就承擔；假如我是抬轎的人，我就抬轎」，不會逃避。