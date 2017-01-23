沒吃到寒士宴 竟爬高壓電塔 智警送紅包救命
2017-01-23
騎單車流浪 春節將屆沮喪
〔記者李立法／屏東報導〕四十二歲黃姓男子獨自從台北騎單車，流浪到屏東，他不滿沒吃到「寒士餐會」，加上農曆春節將屆，越想越沮喪，竟學「蜘蛛人」，攀爬上屏東市近郊一座六萬九千伏特的高壓電塔，由於離地卅多公尺，高壓電線就在身旁，嚇壞路過民眾；黃男與警、消僵持半小時，不肯下來，所幸警員洪萬居急中生智，一句「只要肯下來，我一定包紅包給你過年，並招待你吃飯…」總算溫暖了黃男的心，讓他下來，化解危機；洪萬居事後招待黃男到派出所吃便當，並自掏腰包塞了一千元紅包給他過春節。
塔高逾30米 電壓6.9萬伏特
黃男昨騎單車到屏東市堤防路，將腳踏車放在高壓電塔旁後便爬上電塔，昨下午三時許被路人發現。屏東警分局大同派出所員警洪萬居、柯志文及朱翊箏據報趕到，並通報消防局及台電派員協助，大家輪流向黃男溫情喊話，「快過年了，先下來和家人團聚，沒有解決不了的問題」，試圖安撫他的情緒。
但黃男不理會，仍持續往十層樓高的塔頂攀爬，還左右橫移，險些碰觸到高壓電線，讓底下的警、消人員捏把冷汗，由於電塔尚未確定斷電，到場支援的雲梯車，擔心觸電寒士餐會，不敢貿然啟用，警、消人員只能持續對他喊話。
員警勸說 允給紅包才解危
當黃男聽到員警說「你有什麼需求，下來之後一定幫你解決」，總算停止攀爬，並回稱「我只是在上面清醒一下」，洪萬居打鐵趁熱，承諾要送他春節紅包，黃男才被打動，緩緩往下爬。
黃男表示，他沒家人也沒錢，一個多月前從台北騎單車到屏東流浪，在公園內被其他街友排擠；快過年了，最近一些慈善團體舉辦的「寒士餐會」，他也沒吃到，越想越沮喪，才想不開爬高壓電塔「紓解心情」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 建仔前隊友「火球男」范屈拉 驚傳車禍過世
- 教師夫妻與女教師三角畸戀 LINE對話極盡噁心
- 〈50 Plus〉退休後的天空
- 〈熱門族群〉泰豐一把火 照亮整個族群
- 前晚才夢到墜機 郭彥甫搭機驚冒火花
- 《鬼怪》奪收視王 孔侑害羞對見面會沒興趣
- 《女權大遊行 》好萊塢A咖上街頭 瑪丹娜3飆髒話想炸毀白宮
- 重回藍鳥 「包爺」選擇快樂
- 楊貴媚公然調戲 尬吳朋奉飆演技
- 獨家》胖男帶嫩妻參加換妻性交 竟是如此結局
- 百萬分之1機率 英狙擊手1.8公里一槍斃3名IS
- 歐極右政黨會師 喊選民覺醒
- 愛心不敵景氣 社福募款變少變難
- 就職人氣不如歐巴馬 川普斥媒體說謊
- 健康過好年 藥膳雞湯配按摩
- 籃網差點捕黃蜂 豪本週有望歸隊
- 〈旅遊的滋味〉卡夫卡之眼
- 〈折翼少年〉父子之間
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 桃市》自願捐款? 全民運運動舞蹈選手獎金 驚爆匯回委員會
- OPEC每日供應量已少150萬桶 油國減產速度超出預期
- 川普經濟學怎落實 我央行緊盯
- 桃園》摸春牛 來明聖道院「倒吃甘蔗」
- 澳網納達爾、小威搶前8強 今日賽事轉播與預告
- 建雷達站砍22相思樹？ 氣象站：修枝啦
- 〈熱門族群〉賠到怕、拒殺價 貨櫃運輸業今年谷底翻身
- 〈幸福上班族〉提高你的玩樂指數
- 霧台賞櫻有管制 年初二禁車駛入
- 張菲等待復出 自誇很好用
- 陳重光之女陳玉梅 乳癌病逝享年50歲
- 飯前吃或飯後吃 照藥袋指示就對了
- 自由廣場》就職花絮看素人總統
- 大碗蝦仁飯500元 超狂小吃店 可賒欠喔
- 賈梅交出政權 離開甘比亞
- 越二代拜年 朱立倫發吉利福袋
- 〈熱門族群〉光學族群軋空也軋空手 小心為上
- 斗六燈會小而美 今明試燈
- 〈旅遊的滋味〉迷人小鎮的地面風情
- 險搭上911死亡班機 男星決定拍反恐電影
- 江明賢墨彩展 樂賞人文美學
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：沒吃到寒士宴 竟爬高壓電塔 智警送紅包救命
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分