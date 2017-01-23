| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團持續至明天 18縣市陸上強風特報
 首頁 > 焦點

沒吃到寒士宴 竟爬高壓電塔 智警送紅包救命

2017-01-23

騎單車流浪 春節將屆沮喪

〔記者李立法／屏東報導〕四十二歲黃姓男子獨自從台北騎單車，流浪到屏東，他不滿沒吃到「寒士餐會」，加上農曆春節將屆，越想越沮喪，竟學「蜘蛛人」，攀爬上屏東市近郊一座六萬九千伏特的高壓電塔，由於離地卅多公尺，高壓電線就在身旁，嚇壞路過民眾；黃男與警、消僵持半小時，不肯下來，所幸警員洪萬居急中生智，一句「只要肯下來，我一定包紅包給你過年，並招待你吃飯…」總算溫暖了黃男的心，讓他下來，化解危機；洪萬居事後招待黃男到派出所吃便當，並自掏腰包塞了一千元紅包給他過春節。

塔高逾30米 電壓6.9萬伏特

黃男昨騎單車到屏東市堤防路，將腳踏車放在高壓電塔旁後便爬上電塔，昨下午三時許被路人發現。屏東警分局大同派出所員警洪萬居、柯志文及朱翊箏據報趕到，並通報消防局及台電派員協助，大家輪流向黃男溫情喊話，「快過年了，先下來和家人團聚，沒有解決不了的問題」，試圖安撫他的情緒。

但黃男不理會，仍持續往十層樓高的塔頂攀爬，還左右橫移，險些碰觸到高壓電線，讓底下的警、消人員捏把冷汗，由於電塔尚未確定斷電，到場支援的雲梯車，擔心觸電寒士餐會，不敢貿然啟用，警、消人員只能持續對他喊話。

員警勸說 允給紅包才解危

當黃男聽到員警說「你有什麼需求，下來之後一定幫你解決」，總算停止攀爬，並回稱「我只是在上面清醒一下」，洪萬居打鐵趁熱，承諾要送他春節紅包，黃男才被打動，緩緩往下爬。

黃男表示，他沒家人也沒錢，一個多月前從台北騎單車到屏東流浪，在公園內被其他街友排擠；快過年了，最近一些慈善團體舉辦的「寒士餐會」，他也沒吃到，越想越沮喪，才想不開爬高壓電塔「紓解心情」。

廣告
  • 四十二歲黃姓男子（左）因不滿沒吃到「寒士餐會」，爬上屏東市近郊卅多公尺高的電塔，險些碰觸六萬九千伏特的高壓電線，所幸警員洪萬居（右）急中生智，將黃男從高壓電塔上勸下來，化解危機。（記者李立法攝）

    四十二歲黃姓男子（左）因不滿沒吃到「寒士餐會」，爬上屏東市近郊卅多公尺高的電塔，險些碰觸六萬九千伏特的高壓電線，所幸警員洪萬居（右）急中生智，將黃男從高壓電塔上勸下來，化解危機。（記者李立法攝）

  • 四十二歲黃姓男子因不滿沒吃到「寒士餐會」，爬上屏東市近郊卅多公尺高的電塔，險些碰觸六萬九千伏特的高壓電線，所幸警員洪萬居急中生智，將黃男從高壓電塔上勸下來，化解危機。（記者李立法翻攝）

    四十二歲黃姓男子因不滿沒吃到「寒士餐會」，爬上屏東市近郊卅多公尺高的電塔，險些碰觸六萬九千伏特的高壓電線，所幸警員洪萬居急中生智，將黃男從高壓電塔上勸下來，化解危機。（記者李立法翻攝）

  • 四十二歲黃姓男子因不滿沒吃到「寒士餐會」，爬上屏東市近郊卅多公尺高的電塔，險些碰觸六萬九千伏特的高壓電線，所幸警員洪萬居急中生智，將黃男從高壓電塔上勸下來，化解危機。（記者李立法翻攝）

    四十二歲黃姓男子因不滿沒吃到「寒士餐會」，爬上屏東市近郊卅多公尺高的電塔，險些碰觸六萬九千伏特的高壓電線，所幸警員洪萬居急中生智，將黃男從高壓電塔上勸下來，化解危機。（記者李立法翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 員警 寒士餐會 春節 紅包 高壓電塔
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
川普就職 美國展新局
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蜜汁梅子雞
總舖師✧圍爐好菜
圍爐宴客✤討喜小菜
過年素料採購/保存
轉寄

標題：沒吃到寒士宴 竟爬高壓電塔 智警送紅包救命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月23日‧星期一‧丙申年臘月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.