星期專訪》陳建仁：做好經濟發展 共創美麗新世界
記者鄒景雯／專訪
年金改革國是會議在昨天閉幕，副總統陳建仁接受本報專訪指出，「我們現在會操心年金，就是因為我們從一個高經濟成長、高利率、高薪資成長的時代，進入到通通低的時代，才會有這樣的困擾，美麗新世界就是要往經濟發展去做。」他強調，年金，短時間可以解決，經濟，需要更長期來推動，這個做好，台灣才有未來。
目標：世代領得到 長久領到老
記者問：這次國是會議有哪些成果？
陳建仁：國是會議順利開完，我要感謝學者專家、與會代表、立法委員、考試委員、年改委員提供很多寶貴意見。年金改革事實上是大家同心協力完成的工作，我們從勞方、資方、政府各方面，共同來設計一個較好的制度。不可能大家都滿意，因為勞資之間要協調費率負擔比例、政府與軍公教也得談到薪資替代率的高低；不過我相信現在的方案，大家並不滿意，但是可以接受。
在討論的過程中，讓我很感動的是，各個團體都做宏觀考量，不只是為了自己團體的利益，也會思考年老的世代如何照顧年輕的世代，讓年輕的世代未來能夠領得到年金，年輕的世代也能尊敬年老的世代，使其年金可以領得久。我始終相信，年金改革是個相互關愛，可以好好冷靜理性討論，不必訴諸暴力的一個和平工作。這表示我國的公共政策是可以透過公開透明的辯論來形成，這是民主審議的典範。
國是會議討論後的案子，如果能在立法院修法通過的話，可以比較有信心地講，我們可以達到「世世代代領得到，長長久久領到老」的年金改革最主要目標。
這次年改方案有幾個基本成果，希望向大家說明。第一是我們採取漸進微調的方式進行改革，雖然很多改革可以一步到位，但是我們也要考慮到被改革者需要調適的時間。例如優息存款的十八％，有人建議兩年就歸零，以便基金可以獲得更多挹注，然而，這樣做退休者一時可以承受嗎？因此也考慮經過四年或六年才讓十八％歸零。如此讓大家選出最佳方案後，即使不滿意但可接受。
又如公教退休金的所得替代率，要從本俸兩倍的七十五％降到六十％的時間長達十五年，就有人認為太長了，五年就該到位以增加挹注基金的額度。但是這樣做，很多已退休的人可能無法立即承受，因此才有更長時間減縮的設計。
定期檢討入法 基金管理法人化
所有年金制度，都一定要不斷地監測基金存量與社會經濟環境的變動，持續來做合理調整。這次我們也建議將定期檢討入法，包括一一二年檢討勞保費率的增加、公教退休金與保險整併的定期檢討，如此才會使年金的永續有制度性的保障。
不同職域之間的年資合計、年金分計，也是值得鼓勵的創舉。未來年輕人的就業會更有彈性，可以到政府機關做事，再到企業服務，公保和勞保可以併計年資，更容易領到月退年金。不同職域的順暢流通，更能符合年輕人未來的工作型態。我們也期待年輕人利用這種安排，好好地追求自己的夢想，願意在哪個職場，就到哪個職場去努力打拚，不用擔心未來領不到月退年金。
在國是會議的討論當中，大家都很關心基金的管理。如果年金基金有很好的投資報酬率，大家就不必斤斤計較於費率調多高、薪資採計年資調多長、所得替代率降多低。如果投資報酬率是三％，一萬元投資在三十年後可以增加為二．四萬；如果是七％的投報率，就可以增加到七．六萬。目前的公教勞年金基金的運作，一直是由公務人員來做投資理財，其專業程度可能不夠。我們希望基金管理能夠更專業化，管理機構最好能法人化或公司化。
投資項目受到限制，也是投資報酬率難以提高的原因。目前基金在投資時的束縛太多，不能投資房地產、新創產業，或其他投資標的。未來在基金管理上能夠鬆綁，投資報酬率就可能增加，年金餘額不足的壓力也會減少。
中小學師、警消 依職業別設配套
這次國是會議對於年輕世代所擔心的就業與年金問題，我們也希望藉這次年金改革作部份解決。此次改革會延後公務人員及大學教師的年金起支年齡到六十五歲，中小學老師則只延到六十歲就可以起支年金月退，以便讓更多年輕教師可以擔任中小學老師。
年輕人也關心警消危勞的問題，五十歲以上的一般國民，平均死亡年齡是七十六歲，警消卻只有七十歲，少了六歲之多。此次我們仍維持警消起支年齡為五十五歲，這是唯一提領年齡未延後的族群。但是我們更關心如何使警消的平均死亡年齡不要提前，因此增進警消工作環境的安全，以及退休後的健康照護，也很都重要。我們也請求警政署與消防署要有配套措施，來做到平均壽命的延長、生活品質的提升、健康狀況的確保。
年金改革不是只有年金制度要檢討，應該更通盤的改善工作環境和職業安全，以期增進健康、延長壽命，才會使年金改革的推動更加順利。
整合長照醫療 確保老年生活
我記得以前接受妳訪問時也提過，老人照護的理想是要使老人們能夠「活躍老化、健康老化、在地老化」。老人年金只是提供經濟生活的保障，它必須與長期照護及醫療保健整合在一起，才能有效因應人口老化的挑戰。年金改革國是會議結束後，盼望考試院、行政院都能夠順利通過年金改革法案，再送到立法院完成立法。即使年金改革立法完成了，醫療保健與長期照護也要加強，才能真正增進老人的福祉，減少年輕人照護父母的負擔。
我要再次感謝所有與會的年金改革委員會委員，雖然大家在委員會議上有所爭辯，而且在分區座談也發生抗爭活動，但是大家仍然提出很寶貴的意見。我希望學習這次改革的經驗，讓未來公共政策的變革，都能經由自由民主公開透明的方式來進行。
宋楚瑜、王金平、關中鼓勵 年金改革一定要成功
我很高興有機會接受這個年金改革的十字架，它背起來相當的沉重，我很感謝所有參與年改的委員與團體，一起來分擔這十字架的重量，我相信它可以帶領我們到一個更新的境界。這個期間，總統要我去向一些大老，像是宋楚瑜、王金平、關中、伍錦霖等先生請益，我要感謝他們對年金改革的支持。他們都鼓勵我說：「以前做不到的事情，為了福國利民，還是要把它做到。」因此我努力撐下去，一定要改革成功。他們的鼓勵，對我是很大的支持，也分擔了十字架的重量。
修法草案 盼3月中旬送進立院
問：年金改革接續的具體修法進度是如何？
陳：二月上旬立法院開議，我們的目標是希望考試院與行政院在三月中旬之前，能把所有的法案都修完送進立法院。這次國是會議，所有的政黨都報名參加，這是很可喜的進步，我相信未來在立法院修法成功的機會是滿大的。
問：在年金改革的基礎上，展望台灣的未來，您認為下個優先課題是什麼？
陳：年金改革在國是會議跨出一大步之後，未來還需要做更多規劃，很多人在國是會議提到未來是否勞保、農保與國民年金能夠整合，建立一個大的國民基礎年金制度，這會牽涉到所有保險制度、退休制度，需要比較長的時間，我們如果能朝這個方向邁進，將會更好。
落實年金永續 關鍵在經濟起飛
但是年金要永續，最關鍵的方法在經濟。我個人認為只有經濟起飛才能夠解決，如果經濟起飛了，大家的薪資所得增加，挹注基金的錢會增加，基金的投資報酬率也會增加，政府稅收多了，政府可以挹注基金的錢也會多，因此要做好經濟發展，這是我盼望的。
新政府現在正積極推動五加二產業，很高興看到電業法通過，就我所知，許多國外風能發電公司希望來彰化西海岸投資，也有不少公司想積極投資太陽能發電。如果台灣的綠能產業、生醫產業、精密機械、國防產業（包括航太、造船產業），以及IOT產業，能夠建立強化起來，爭取更多國外的人才、技術和資金，鼓勵年輕人積極投入創新產業，在政府獎勵投資，研發創新產品，加強國際合作，促使經濟起飛，年金的問題就不用太操心了。
我一直認為，我們現在會操心年金，就是因為我們從一個高經濟成長、高利率、高薪資成長的時代，進入到通通低的時代，才會有這樣的困擾，美麗新世界就是要往經濟發展去做。而經濟發展要好，國內就要建立更多共識，減少朝野的政治對抗，大家同心協力去把經濟搞好。我每天去教堂望平日彌撒，都為這件事祈禱。我為年金祈禱的次數，可能沒有為台灣經濟祈禱的多。年金，短時間可以解決，經濟，需要更長期來推動，這個做好，台灣才有未來。
◎陳建仁小檔案
學歷：
約翰．霍普金斯大學博士
經歷：
中研院院士
衛生署署長
國科會主委
中研院副院長
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