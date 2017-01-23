小英讚大仁 歷史會記得他畫的那幾張圖
2017-01-23
總統蔡英文昨晚出席年金改革國是會議閉幕典禮致詞時，特別感謝副總統、年改會召集人陳建仁主持年金改革會議的討論，積極向各界說明改革的意見，「他對不同群體的耐心與溫暖，是改革能順利推動的關鍵，歷史會記得他親手畫的那幾張圖」（指弱鵝、肥鵝圖）。小英一席話引起現場笑聲，大家並鼓掌感謝陳建仁。
對於年改會副召集人林萬億，蔡英文表示，林蒙受直接壓力與批評及不實抹黑，他轉化成改革草案，「歷史會記得他的堅持」，「年金改革若能成功，台灣就沒有無法完成的改革。」（記者邱燕玲）
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