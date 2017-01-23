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勞保費率年升0.5％ 商總：資方無法負擔

2017-01-23

〔記者楊淳卉、邱燕玲／台北報導〕政府年金改革擬逐年調高勞保費率，全國商業總會副秘書長劉恆元昨於年金改革國是會議發言表示，政府因改善勞保財務問題而調高勞保費率，商總基本上贊成，但費率調整應緩步；若每年調升○．五％，資方無法負擔，目前資方的成本還未加上一例一休，建議勞保費率應改為每年調升○．三％。

劉恆元指出，若無妥善配套，將造成企業經營成本上升，整體經濟也會受到影響，建議政府一併考量負擔比率，資方負擔從七成改為五成，政府負擔則從一成改為三成，勞工方面不變，以合理分攤比率創造勞、資、政三贏。

全國工業總會常務理事何語也說，工商團體支持年金改革，但希望勞保費率每年調升○．三％，若每年提高○．五％或一％，「我想台灣的中小企業會全部禁止調高薪資」。

全國工業總會理事戴宏怡表示，企業界已經受到一例一休影響，短期內勞保費率應該緩漲，長期來看，政府負擔應該提高至廿五％，企業負擔要從七十％降到五十五％。

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  • 「年金改革國是會議」22日舉行，開幕式後副總統陳建仁（中）由總統府步行至國史館出席會議。（記者簡榮豐攝）

    「年金改革國是會議」22日舉行，開幕式後副總統陳建仁（中）由總統府步行至國史館出席會議。（記者簡榮豐攝）

  • 「年金改革國是會議」22日登場，會後年改會副召集人林萬億（右起）、銓敘部長周弘憲、勞動部長郭芳煜、教育部長潘文忠召開記者會說明。（記者簡榮豐攝）

    「年金改革國是會議」22日登場，會後年改會副召集人林萬億（右起）、銓敘部長周弘憲、勞動部長郭芳煜、教育部長潘文忠召開記者會說明。（記者簡榮豐攝）

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