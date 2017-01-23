年金改革國是會議分組討論》職業風險高 警消盼單獨處理
2017-01-23
〔記者楊淳卉／台北報導〕年金改革國是會議昨於總統府召開，在「制度架構、特殊對象、制度轉換」討論中，各界代表紛紛就其職業特殊狀況，對相關年金制度提出建議。有警消代表主張其年金制度應單獨處理，並有外交人員代表要求政府給予外交人員特殊退休規劃，例如比照司法官享有退養金制度等。
政府提出年改初步方案，僅將軍人的退撫制度單獨設計，然而警政署督察室代表金耀勝指出，基層員警勤務存在風險，平均壽命只有六十二．九歲，遠低於國人平均壽命八十．二歲，警消的年金制度應單獨處理。考試委員謝秀能也說，警消勤務常處於水深火熱，平均每年有八百人傷殘、五十到五十五人猝死，退休年金應有特殊考量。
外交部公務人員協會周道元表示，外交人員的忠貞絕對不亞於軍人，對國家機密保護必須抗拒威脅利誘，請求政府比照軍警、法官等，給予特殊退休制度。
外交人員也盼特殊待遇
在司法官年金制度部分，法務部常務次長張斗輝指出，法官、檢察官是司法權實踐者，退休金制度與司法獨立息息相關，若其退養金制度有檢討必要，建議提到司法改革國是會議討論。台聯代表陳嘉霖則認為，司法官退養金應刪除。
針對政府採兩階段改革年金制度，與會者表示肯定，並建議下階段應關注弱勢者的權益。民進黨立委尤美女就提醒，改革應考量性別正義，女性投入家庭照顧後，只能請領國民年金，若此次不能處理，盼下階段納入考量。
私校建議替代率達六至七成
私校教師改革行動代表陳自治表示，公教教師退休給付是私校的二至三倍，非常不正義，建議私校年金所得替代率能達到六成至七成，並禁止「雙薪肥貓」。
前民進黨立委沈富雄則強調年金要永續，若只砍十八％，只是「把醜八怪抓去剃光頭、洗洗澡」。
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