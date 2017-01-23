蔡引述馬談話：年金改革不分藍綠

2017-01-23

〔記者邱燕玲／台北報導〕蔡英文總統昨天出席年金改革國是會議全國大會開幕式，她致詞時引用前總統馬英九過去對年金改革所說的話，強調年金改革不是藍綠的問題，也不是政治的競爭，而是為了國家未來的長治久安，不分黨派的領導人，都必須要做的事情。蔡強調，近來有許多不實的消息在散播，甚至有些阻撓會議進行的事情，但這些都不可能減緩改革進程。

包括副總統陳建仁、行政院長林全、考試院長伍錦霖、立法院秘書長林志嘉、社民黨主席陳尚志、民國黨主席徐欣瑩、台聯黨主席劉一德、綠黨主席梁益誌，以及參與年金改革國是會議全國大會的代表等都出席開幕式。

年金改革委員會召集人陳建仁致詞指出，如果不及時調整，從民國一○九年起，各基金就會陸續出現餘額用盡的危機。我們面臨的考驗，就如同是「急流救人」或「懸崖勒馬」一樣，我們越早改革越溫和，也越容易懸崖勒馬，避免墜崖。當其他國家很早就未雨綢繆完成年金改革的時候，我們如果還再猶豫、遲延，心存僥倖，台灣的年金制度將會崩潰瓦解。

蔡英文表示，「年金改革現在不做，馬上就會後悔」，我們一定要成功，越晚改，改起來就越痛；這段時間以來，有許多不實的消息在散播，甚至有些阻撓會議進行的事情，但這些都不可能減緩改革進程，改革一定要如期進行。

蔡說，她知道總統府外有一些人抗議，「大家的利益受到影響，覺得不滿，這樣的心情，我可以體會」，但只有永續的年金制度，才會讓所有人都能領得到年金，「包括在抗議的朋友，還有你們的下一代。」

府外抗議者心情 可以體會

蔡英文表示，馬英九前總統四年前曾說，年金制度是一個自助與互助的制度，不只是「你的年金」或「我的年金」，而是「我們的年金」，也是「我們子孫的年金」，更是「不能倒也不會倒的年金」。可見年金改革不是藍綠的問題，也不是政治的競爭，而是為了國家未來的長治久安，不分黨派的領導人，都必須要做的事情。

蔡表示，「就算再困難，年金改革也一定要做」，這是馬前總統的宣示。很遺憾前政府的年金改革最後沒有成功。但現在台灣禁不起再一次的失敗，我們一定要成功，越晚改，改起來就越痛。

台灣禁不起再一次的失敗

她呼籲國人仔細看看提出的草案，「這不是霸凌某些職業別，更不會讓大家活不下去」，這是溫和漸進的改革，是各退一步，世代互助的方案。

蔡說，全體國民對退休後生活安定的期待，是政府不能迴避的責任。改革後，年金制度會走出破產危機，保持廿五年左右的財務穩健；年金改革現在不做，馬上就會後悔，為了台灣，我們必須一起承擔。