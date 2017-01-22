貿易政策首部曲 退出TPP
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕川普宣誓就任美國第四十五任總統後，白宮隨即發政策聲明稿指出，川普總統保護美國工作機會的貿易策略，就從退出涵蓋十二國的跨太平洋夥伴協定（ＴＰＰ）開始；川普也矢言將和加拿大、墨西哥重新談判北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ），若重談遭拒，將表達退出該協定的意向。
北美自貿協定重談判
同日，加拿大貿易部長沈潘（François-Philippe Champagne）在瑞士達沃斯受訪指出，加拿大政府和其他ＴＰＰ成員國考慮所有選項，包括沒有美國參與的新ＴＰＰ，「一些國家可能有興趣考慮，不論是簽訂雙邊貿易協定，或尋求修改ＴＰＰ的可能性」。
日批准ＴＰＰ搶頭香
加拿大政府對於沒有美國參與的ＴＰＰ持樂觀態度，呼應澳洲和日本對ＴＰＰ表達的信心。澳洲總理發言人杭特週六表示，美國仍有可能改變心意，ＴＰＰ可能繼續。日本內閣會議二十日批准ＴＰＰ，並通知文件保存國紐西蘭，成為首個完備所有程序的國家，凸顯其推動ＴＰＰ生效的強烈意願。
川普政府認為，ＴＰＰ和ＮＡＦＴＡ是「失敗的貿易協定」。白宮聲明指出，在貿易上「強硬而公平的協議」，能讓美國經濟成長、把數百萬工作帶回美國；這個策略的開始就是撤出ＴＰＰ，確保任何新貿易協定符合美國勞工的利益。川普也承諾，將重新協商ＮＡＦＴＡ，若貿易夥伴國拒絕重談讓美國勞工有公平待遇，將表達美國退出ＮＡＦＴＡ的意向。
聲明指出，美國人長期以來被迫接受不利的貿易協定，以華府菁英和圈內人利益至上，造成工廠關閉、優渥薪資的工作遷移海外，以及貿易赤字升高、製造業基地遭到毀壞；美國政府將「打擊違反貿易協定和在過程中傷害美國勞工的國家」。
川普將指示商務部長確認所有貿易違規情事，運用聯邦政府可掌控的工具，終結此等濫用行為，「透過力爭公平但強而有力的貿易協定，我們將把工作帶回美國境內，增加薪資及支持美國製造」。
川普先前屢次揚言，將對中國祭出高達四十五％懲罰性關稅。中共黨媒《環球日報》日前放話，若美中貿易戰開打，美國飛機製造商波音公司和大豆等農產品，將成為中國的報復對象。
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標題：貿易政策首部曲 退出TPP
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