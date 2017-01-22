白宮網站改版 刊第一夫人代言品牌
2017-01-22
〔編譯魏國金／綜合報導〕在改版後的白宮網站內，第一夫人梅蘭妮亞．川普的介紹包括她的生日、祖國斯洛維尼亞及其模特兒職業等背景資料，然而該內容還包括一長串聘她擔任模特兒的時尚品牌以及她擔任封面女郎的雜誌，包括養眼的「運動畫刊泳裝特輯」。而在二十日稍早，白宮網站還列出她在電視購物頻道ＱＶＣ推出的珠寶設計品牌，不過之後ＱＶＣ的字眼全遭刪除。
華盛頓郵報報導，被刪改前的文字為：「梅蘭妮亞也是成功的企業家。二○一○年四月，梅蘭妮亞．川普在ＱＶＣ推出她自己的珠寶系列『Melania™ Timepieces & Jewelry』」。在網站更新後寫道：「梅蘭妮亞也是成功的企業家，二○一○年四月，梅蘭妮亞．川普推出她自己的珠寶系列。」ＱＶＣ聲明說，目前這家電視購物公司沒有銷售梅蘭妮亞的珠寶。
報導說，在批評人士對糾結不清的川普家族企業提出倫理上的質疑後，白宮網站出現上述的變動。梅蘭妮亞的發言人表示，提到她的珠寶設計系列是為了陳述事實，而非宣傳，也因為出於謹慎，網站才做了更新。
白宮網站也觸及之前梅蘭妮亞爭議性的學歷爭議。網站指出：「她原本想獲得斯洛維尼亞盧布爾雅那大學的學位，但為了發展在米蘭與巴黎的模特兒事業，她中斷了學習，一九九六年她移居紐約。」
在美國大選時，梅蘭妮亞的大學學歷是敏感話題。在共和黨全國大會上流傳一份她的簡介，指出她「在斯洛維尼亞大學取得設計與建築學位後」才展開模特兒生涯。此時記者才得知她念過大學，但她其實沒有畢業。該簡介仿自川普集團網站上有關她的介紹，之後該集團將她的簡介整個刪掉。
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