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反川普 全球200萬人上街

2017-01-22

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國新總統川普二十日在百般爭議中宣誓就職，引爆全球抗議潮。二十一日登場的是全球婦女大遊行，從美國華府等各大城市，再到歐洲的柏林、羅馬、維也納與阿姆斯特丹等地，以及澳洲、紐西蘭，還有亞洲的東京，估計全球共有六百七十三場示威，超過兩百萬人參加。其中華府遊行人數逾二十萬人，聲勢最為浩大。

華府在川普就職當天爆發嚴重示威暴力事件，儘管連通國會大廈和白宮的賓州大道照例舉行就職遊行，當局出動二．八萬安全人力戒備，但在宣誓現場幾個街區外仍呈現截然不同的火爆氣氛，寫下美國元首就任新歷史。來自舊金山的六十九歲退休教師艾倫表示，美國境內的每個人都該享有平等權利，但「這傢伙不尊重任何人」，既然「在高位不會被抵擋，他要由基層來制止」。

川普上任後一小時，眾多蒙面露眼黑衣人混在最後多達千人的示威者當中，對警察以及警車投擲瓶罐與石頭，代表美國資本主義的美國銀行分行與麥當勞分店也遭殃，另有多台私家車與大型垃圾桶被縱火，川普選戰強打的「讓美國再次偉大」紅色棒球帽付之一炬。混亂場面延續數小時，有六名員警因此受傷，逼得執法當局最後祭出催淚瓦斯和閃光彈。

儘管川普在去年十一月大選囊括四十二％女性選票，透過臉書號召二十一日上午十時起連續七小時的「華盛頓女人大遊行」於國家廣場舉行。遊行強調「女權即人權」，原預計召集二十萬人，但至少二十二萬人決定戴上代表這場運動的毛茸茸粉紅貓耳帽「參加」，包括美國著名紀錄片導演麥可．摩爾、女星史嘉蕾．喬韓森公開響應，以及協助墮胎婦女的美國「計畫生育聯盟」（Planned Parenthood）與「國際特赦」等數十個組織支持。

全球計有六百七十三場串連，光澳洲和紐西蘭就有萬人跟進。在東京，也有數百人上街抗議川普，其中許多是來自美國的企業外派人員。

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  • 一群婦女二十一日在羅馬反川普集會中舉著標語。（法新社）

    一群婦女二十一日在羅馬反川普集會中舉著標語。（法新社）

  • 川普二十日宣誓就職，全美抗議四起。民眾在華府就職遊行舉牌，稱「川普只會說大話和推文，全是狗屎」。（路透）

    川普二十日宣誓就職，全美抗議四起。民眾在華府就職遊行舉牌，稱「川普只會說大話和推文，全是狗屎」。（路透）

  • 華府示威者拿著俄羅斯總統普廷與川普共枕合成圖，暗示疑似合謀操縱美國大選的兩人互動匪淺。（法新社）

    華府示威者拿著俄羅斯總統普廷與川普共枕合成圖，暗示疑似合謀操縱美國大選的兩人互動匪淺。（法新社）

  • 路易斯安那州紐奧良市另有一場爵士音樂喪禮，搬出入棺的自由女神像，遊行抗議川普上任。（美聯社）

    路易斯安那州紐奧良市另有一場爵士音樂喪禮，搬出入棺的自由女神像，遊行抗議川普上任。（美聯社）

  • 激進者對名車縱火，導致警方鎮暴裝備出動。（法新社）

    激進者對名車縱火，導致警方鎮暴裝備出動。（法新社）

  • 示威群眾二十日在巴拿馬市燃燒川普的人偶。（美聯社）

    示威群眾二十日在巴拿馬市燃燒川普的人偶。（美聯社）

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