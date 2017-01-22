川普美國優先 國際很感冒

2017-01-22

西方領袖失望 「須為艱困時期做準備」

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普二十日就職演說中側重內政的「美國優先」論，引發亞洲媒體對他的孤立主義色彩多所貶抑，擔心相關政策恐使全球經濟低迷，國際紛擾擴散，日本讀賣新聞質疑：「曾有美國新政府以向世界散播不安，而非期待為開始的嗎？」部份西方領袖也難掩失望之情，德國副總理嘉布瑞爾直言，「今天我們聽到的就是高亢的民族主義論調」，他警告保護主義之風恐吹襲，他說：「我們必須為艱困時期做準備」。

不過，德國總理梅克爾二十一日的發言明顯緩和許多。她表示，川普的就職演說闡明了他的信念，「若我們依據規則與共同的價值合作，並在國際經貿體系中聯合行動、在軍事同盟上做出貢獻，我深信將是雙方至福。」她矢言將致力維持歐洲與美國的重要關係。

前北約秘書長拉斯穆森在川普就職演說後感嘆：「我原本期待一個較為國際導向的演說，然而得到的卻是非常國內取向、反體制的演說。做為美國總統，他應該也要了解，他已成為自由世界的領袖，這是為何全球民眾觀看他就職演說的原因。」

川普提到「保護我們的邊界」、「美國優先」、「買美國製造、僱美國人」。對此，墨國在野黨「國家行動黨」黨魁安納亞疾呼：「面臨這場充斥煽動性的保護主義演說，全體國民應該團結，對抗無用的牆、驅逐以及投資封鎖。」

中國不時被川普指控偷了美國人的工作。中國官方媒體二十一日指出，北京應對最糟的情況有所防備，人民日報頭版社論呼籲：「兩國都不應嘗試『壓服』對方，而要追求雙贏。」其姊妹報環球時報說，「無疑的，川普政府將在美國門前與全球各地點燃許多『火』」，該報指出，川普政府希望增加對中國的出口，將工廠從中國引流回美國，「對他們而言，台灣僅是對中施加經濟壓力的談判籌碼」。

德國副總理嘉布瑞爾表示，如果美國新政府對中國發動貿易戰，德國對亞洲必須有新的經濟策略。雪梨晨驅報指出：「做為依賴中國與美國的出口國，澳洲必然深受美國更大的保護主義與任何貿易戰之苦。」

日媒：全球進入了「難以預測的領域」

日本各政治傾向的報紙一致批評美國新政府，其中一家報紙說，現在全球進入了「難以預測的領域」。讀賣新聞則說，川普顯然準備不將同盟與全球規範當回事，若這兩項原則未能使美國受惠的話。朝日新聞進一步說，川普對二戰與冷戰後誕生的全球秩序構成威脅，「難以預料的川普旋風是否將越過美國邊界，四處散播分裂與衝突？白宮新主人務必了解其言行所承載的重大責任。」