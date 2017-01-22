川普美國優先 國際很感冒
西方領袖失望 「須為艱困時期做準備」
〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普二十日就職演說中側重內政的「美國優先」論，引發亞洲媒體對他的孤立主義色彩多所貶抑，擔心相關政策恐使全球經濟低迷，國際紛擾擴散，日本讀賣新聞質疑：「曾有美國新政府以向世界散播不安，而非期待為開始的嗎？」部份西方領袖也難掩失望之情，德國副總理嘉布瑞爾直言，「今天我們聽到的就是高亢的民族主義論調」，他警告保護主義之風恐吹襲，他說：「我們必須為艱困時期做準備」。
不過，德國總理梅克爾二十一日的發言明顯緩和許多。她表示，川普的就職演說闡明了他的信念，「若我們依據規則與共同的價值合作，並在國際經貿體系中聯合行動、在軍事同盟上做出貢獻，我深信將是雙方至福。」她矢言將致力維持歐洲與美國的重要關係。
前北約秘書長拉斯穆森在川普就職演說後感嘆：「我原本期待一個較為國際導向的演說，然而得到的卻是非常國內取向、反體制的演說。做為美國總統，他應該也要了解，他已成為自由世界的領袖，這是為何全球民眾觀看他就職演說的原因。」
川普提到「保護我們的邊界」、「美國優先」、「買美國製造、僱美國人」。對此，墨國在野黨「國家行動黨」黨魁安納亞疾呼：「面臨這場充斥煽動性的保護主義演說，全體國民應該團結，對抗無用的牆、驅逐以及投資封鎖。」
中國不時被川普指控偷了美國人的工作。中國官方媒體二十一日指出，北京應對最糟的情況有所防備，人民日報頭版社論呼籲：「兩國都不應嘗試『壓服』對方，而要追求雙贏。」其姊妹報環球時報說，「無疑的，川普政府將在美國門前與全球各地點燃許多『火』」，該報指出，川普政府希望增加對中國的出口，將工廠從中國引流回美國，「對他們而言，台灣僅是對中施加經濟壓力的談判籌碼」。
德國副總理嘉布瑞爾表示，如果美國新政府對中國發動貿易戰，德國對亞洲必須有新的經濟策略。雪梨晨驅報指出：「做為依賴中國與美國的出口國，澳洲必然深受美國更大的保護主義與任何貿易戰之苦。」
日媒：全球進入了「難以預測的領域」
日本各政治傾向的報紙一致批評美國新政府，其中一家報紙說，現在全球進入了「難以預測的領域」。讀賣新聞則說，川普顯然準備不將同盟與全球規範當回事，若這兩項原則未能使美國受惠的話。朝日新聞進一步說，川普對二戰與冷戰後誕生的全球秩序構成威脅，「難以預料的川普旋風是否將越過美國邊界，四處散播分裂與衝突？白宮新主人務必了解其言行所承載的重大責任。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 白宮變天官網也大改 氣候變遷、同志內容都消失…
- 從就職典禮分析川普 專家： 對老婆零尊重
- 一級主管可任12年 文基會挨批自肥
- 洋蔥甩情變 玖壹壹跳到噴汗還比YA
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 川普３大風險 政府３套劇本因應
- 美空襲 狙殺敘「開打」逾百戰士
- 空拍助領風災補助 遲緩兒道謝
- 擬「演藝圈黑名單」 南韓文化部長被捕
- 台電大林廠區傳出火警 大批警消馳援
- 洪秀柱夜探軍公教絕食者 樂見詹啟賢選黨魁
- 杜蘭特飆32分 率勇士拔「箭」
- 韓女遭性侵案》還有10人受害？ 警急聯繫律師
- 《富邦盃少棒賽》張秉宏壓陣 台東內戰紅葉大勝
- 魏德聖52大手筆 淡水碼頭變花巿
- 一週大事（1月15日至1月21日）
- Link16軍購案 有助台美戰情分享
- 學測落幕 數學成入學關鍵 台大門檻估67級分
- 中方刻意閃躲 兩岸簽署協議工作會議被推延
- 廖振珽逆轉上手 奪亞錦賽資格
- 自由廣場》勞工吃不到 雇主哀哀叫
- 企業：擴大內需 減稅吸引台商
- 《謠言終結站》微波爐旁講手機奪6命? 沒這事別慌！
- 桃市小校行政編制 議員批不足
- 王政浩拚經典賽 中職還沒主意
- 角頭被擄痛毆 拒談案情警難辦
- 學測英文 得高分有難度 隔2年又考看圖式作文
- 自由廣場》錢坑也重北輕南
- 本週台塑化汽柴油 各降1角
- 水中央旁老榕 地主無私分享
- 〈大雞大利迎新年〉4-1 最受歡迎年菜 得獎的是……
- 今晨淡水低溫下探12度 冷氣團持續影響至24日
- 米亞星世界：2017.1/22～1/28
- 志工韋能水、范仁海 大半歲月獻家扶
- 山田優提前卸貨 小栗旬喜迎老二
- 集權總統 土耳其國會通過憲草
- 採訪側記／務實的恰恰 親筆寫順心
- 01/22 各報重點新聞一覽
- 3年如一日…4童見警車就敬禮 暖了「警察杯杯」的心
- 布魯克林約會小賈舊愛 不認拍拖
標題：川普美國優先 國際很感冒
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email