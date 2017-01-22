反年改動員抗爭 府前加強維安

2017-01-22

〔記者羅添斌、楊綿傑、劉慶侯／台北報導〕年金改革國是會議今天將在總統府召開，面對場外將有大規模抗爭活動，資深官員昨指出，維安單位已由憲警單位完成嚴密部署，由於不排除抗議人士可能會突然轉向總統官邸及行政院等地抗議，維安單位也已做好各種方案的因應準備。

動員近四千憲警 檢察官待命

據指出，因應今天抗議行動，台北地檢署指派群眾運動處理小組檢察官待命。北市警方規劃使用建制警力達二千人，市警局所屬員警全部取消休假待命，若現場狀況需要，警政署也可緊急調動外縣市保警支援。

在憲兵單位部分，執行總統府及總統官邸安全防衛任務的各有一個憲兵營人力，相關人士透露，憲兵高層也已指示由憲兵二○二指揮部抽調所屬的其他憲兵營人員，待命支援安全勤務。根據估算，今天將動員的憲警總數將近四千人左右。

寒士尾牙活動 也在府前圍爐

總統府前廣場今天將有創世、華山、人安等基金會聯合舉辦的「寒士尾牙」活動，邀請街友及獨居長輩、清寒單親媽媽圍爐，預計席開二千二百桌。創世表示，不擔心有衝突或意外狀況，只想全力把活動辦到最好，「不管是誰，應該都會想讓寒士好好的吃一餐」。

警方昨已在寒士尾牙活動區域之外拉起封鎖線，盼尾牙和抗爭這兩個活動範圍有區隔，但不排除有特定人士會混入寒士尾牙區域發動抗爭的可能性，這部分將由警方進入即時的排除處理。