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一次退18趴改革 甲乙兩案差很大

2017-01-22

〔記者李欣芳／台北報導〕年金改革國是會議今登場，退休公教人員十八％優惠存款利率的退場備受關注。

有關十八％走入歷史，改革版本就退休公教人員領月退者，已訂出最晚六年退場的方案，即第一年降到九％，第三年降至六％，第五年降到三％，第七年歸零；而就領一次退者，則訂出明顯有別的甲、乙兩案。

甲案與領月退者相同，一樣是十八％第七年砍到零。乙案是第一年降到十二％，第三年十％，第五年八％，第七年降到六％。

由於乙案的十八％並未砍光，第七年仍有六％的利率，決策官員坦言，甲乙案的差別很大。年金改革委員會副召集人林萬億說，這兩案將由國是會議討論要採用哪一案。

至於政府設定的兩個「老年基本生活保障」，是訂在二萬五千元或三萬二千一百六十元，也提交國是會議討論。

行政院年改辦公室報告表示，年金改革是重大的國家政治、財政、社會改革工程，超過八成五的國民瞭解年金改革急迫性與必要性且支持改革。此外，政院昨也推出「來吧，一起！為下一代改年金」的影片爭取支持，強調年金要能永續，要世代都能照顧。

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  • 年金改革委員會副召集人林萬億表示，一次退18趴有甲乙兩案，將由國是會議討論要採用哪一案。（資料照）

    年金改革委員會副召集人林萬億表示，一次退18趴有甲乙兩案，將由國是會議討論要採用哪一案。（資料照）

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標題：一次退18趴改革 甲乙兩案差很大


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