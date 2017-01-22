青年教師疾呼 年改要重視世代正義

2017-01-22

年金改革國是會議 今在總統府舉行

〔記者彭琬馨、陳鈺馥、黃邦平／台北報導〕年金改革國是會議今登場，多個民間團體昨舉行記者會。公務革新力量聯盟林于凱強調，總統府公布的改革方案有關所得替代率調降速度過慢，要求政府應讓十八趴在三年內退場、所得替代率十年內調降至六十％。

不該由年輕人多繳 讓已退者領一樣薪

公務革新力量聯盟、社民黨、時代力量等團體昨共同召開記者會，表達對於年金改革的看法。一位年輕的廖老師表示，教育界其實有很多人支持年金改革，但照目前版本看，已退休教師照樣有七十五％的所得替代率，四十至五十歲的教師退休後替代率卻只剩六十％，年金改革不該是由年輕人多繳、讓已退教師領一樣薪水，呼籲政府重視世代正義問題。

燃點公民平台蔡致中則強調，目前版本「不是永續的方案」，無法解決破產問題，還會因政府未來須付高額退撫基金，讓年輕人失去未來；年金最大問題就是因為過去繳太少、卻領太多，因此唯一解決方案就是「少領」，政府應儘快提高年金提撥率、立即減少退休支付。

與黨中央不同調 國民黨團派立委出席

今天的年金改革國是會議，立院朝野黨團皆派代表出席，值得注意的是，國民黨文傳會上週三宣告不幫蔡政府背書，拒絕出席國是論壇，但國民黨團認為藍營怎可缺席重大議題，基於黨團自主，總召廖國棟直接派出立委曾銘宗、陳宜民兩人參加。廖國棟並說，國民黨智庫已備好年金改革版本，但不會先提，要等民進黨提出後、立院審議時才會拿出來討論。

親民黨團則提出「披薩理論」，建議採三重年金保障制度，讓年金永續經營；時代力量黨團呼籲，應儘速改革十八％優存利率，至於年終、三節慰問金，也應在國是會議一併討論改革。

此外，參與「監督年金改革行動聯盟」的全國教育產業總工會（全教產）昨則發聲明，認為國是會議根本是掩護獨裁，今將拒絕出席。