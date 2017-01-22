年改誤解多 勞動部圖表闢謠

2017-01-22

〔記者黃邦平／台北報導〕年金改革方案出爐，但坊間卻不斷瘋傳各種曲解謠言，勞動部特地用圖像化手法解釋勞保年金有哪些要改、哪些不變，把澄清稿化為圖像，直接傳上LINE、Facebook，盼民眾接觸正確資訊再討論，勿以訛傳訛。

勞動部指出，目前公布的改革方案版本中，勞保年金變動部分主要是逐年調高保險費率、漸進延長「平均投保薪資」採計期間，其餘像請領老年給付年齡、年資給付率等都維持現狀，並無「延後退」、「領的變少」，即使繳費增加，也很有限。

勞動部認為外界很多批評是誤解，有些是曾經討論過，但是並非最後定案的版本。勞保司長石發基指出，像勞保費率負擔勞雇分別是二成七成，政府補助一成，有人曾希望改成勞資五比五分攤，但其實這次根本沒有要變動，錯誤報導徒生恐慌。

勞動部強調，例如請領勞保老年年金，即俗稱的退休，現行規定是投保滿十五年、年滿六十歲，就可按月領年金，若提早可領「減額年金」，若延後可領「展延年金」，勞保年金立法時就設計將逐步延後退休年齡，從一○七年起改為六十一歲，此後每兩年延後一歲，一一五年起六十五歲，這次改革根本沒有變動。

此外，針對保費調整是不是漲很多？勞動部也說明，勞保費率原就逐步調高，今年起是投保薪資的九．五％，現制是每兩年調高○．五％，改革方案確實加快了調整步調，改為每年調高○．五％，預計一一一年將調到十二％，屆時再檢討，如必要才會以每年一％繼續往上調，不是一口氣就調到十八％；如以投保薪資三萬元的勞工為例，調高○．五％，每月保費支出只增加卅元，讓勞保基金積少成多，絕不像外傳的那麼恐怖。

此外，平均投保薪資的計算，目前採計投保勞保最高的六十個月（五年），年改方案要調高到一百八十個月（十五年）；石發基解釋，方案中設計，一○七年仍維持六十個月，一○八年起每年增加十二個月，勞工的投保年資正好同步累積，因此給付也不會變少。