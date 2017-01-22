年改亮點》育嬰假可算年資 跨職域能領月退

2017-01-22

〔記者曾韋禎／台北報導〕年金改革今將進入召開國是會議的階段，副總統陳建仁昨強調未來跨職域間可以進行轉換，讓大家不必怕沒有退休金而不敢轉換軌道；育嬰留職停薪期間也能採計年資，是本次改革的亮點。

蔡英文昨邀各報社主管討論年金改革議題。對於勞保逐年調升○．五％的費率，她指出，勞保年金是二○○九年開始的新制度，本來就規劃十年後檢討；因為當初預定的給付率為一．三％，在立法院被加碼到一．五五％，所以現在需要補強、改善勞保財務，一方面由政府每年撥補二百億元，另將每兩年調升○．五％的費率，縮短為每年調升；並於五年後的二○二三年再檢討。

長照財源未涉勞資 預留年改空間

她指出，這二百億是很難要到的。日前在規劃長照財源時沒朝向雇主或勞工，其實就是要預留年金改革的空間。

對於投保薪資上限未能調升，負責年金改革的政務委員林萬億說明，去年中才剛調到四萬五八○○元，下次要調是四萬八二○○元，這二四○○元的差距大概要四、五年。他希望下次調整時，就能指數化地進行科學調整，大概以平均薪資的一．六倍作為標準；這與經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）國家一．五二倍差不多。

他表示，若以後要常態調整，就要同時採用累退、累進的制度；比如在一定薪資以上的給付率累降為一．三％、一．二％，以下就累升為一．四％、一．五％，平均還是一樣，但不會讓高薪的部分提撥更多。他坦言，這個問題現在還很複雜，暫不需處理。

陳建仁強調，跨職域轉介是這次新增的制度。例如有人畢業後從事博士後研究，身分是勞工，之後去公立學校教了幾年書，又跑去創業，可能兩邊的年資都十四年，無法領取月退；但只要併計，就有廿八年，分別在公、勞領取退休金。特別現在是知識創新的時代，這是鼓勵大家不要怕轉換軌道。

蔡英文特別補充說，這是亮點。

陳建仁也說，未來育嬰留職停薪期間，也能全額自費，繼續撥繳退險與退撫基金費用，併計年資，不分男女均可適用。