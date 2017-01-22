蔡英文：先財務改革 再談大國民年金
年金愈早改革愈溫和 成功機會愈高
〔記者曾韋禎、李欣芳／台北報導〕年金改革國是會議今天在總統府登場，蔡英文總統昨強調，這次提出的草案是要讓財務可以支撐一個世代，再來才有辦法討論類似大國民年金的制度性變革，愈早提出改革能做的空間愈大，成功的機會也愈高。
蔡英文也說，國是會議是要聽取各方意見，不會由總統來做結論；也希望民進黨籍立委發言時可以溫柔一點。
國是會議聽取意見 不由總統做結論
蔡英文總統、陳建仁副總統今天都將出席國是會議致詞，在大會報告政府的年金改革方案後，隨後進行分組會議討論，分組會議共分三個小組，第一組討論「給付、領取資格」，第二組是「基金管理、財源」、第三組則是「制度架構、特殊對象、制度轉換」，分組會議的結論將是國是會議的結論。
蔡英文昨邀各報社主管討論年金改革議題指出，年改會提前在十九日公布草案，一方面是謠言太多，也希望大家能有聚焦討論的東西。草案目的，要讓財務可支撐一個世代，約廿五年，愈早改革就愈有空間，所以對於公教的改革幅度，相對能較溫和；否則愈晚改的話，幅度會更激烈。
她表示，退休公教在改革後還是有基本的保障，十八％優存歸零後也能拿回本金，自行規劃理財。雖然很多年輕人嫌改革慢，要花十五年，但有些退休人員還是家庭的主要收入來源，這能讓他們渡過支出的高峰期。此為有骨有肉的改革，並非砍到連骨頭都沒有。
她說，許多團體都建議的大國民年金，這需要花時間規劃；所以要先進行財務工程，再做制度性的變革。完成這次改革，才是下次工程的開始。
對於未來草案提出的時程，蔡認為可能會早於五二○，考試院長伍錦霖很支持改革；至於是否要在立法院另組特種委員會，還需要討論，希望能在上半年處理完成。她強調，未來每十年要檢討一次，往後看廿五年，就能讓年金一直確保下去；改革能讓大家長長久久領下去，建立心理保障層次。
副總統陳建仁說明，只要財務穩健，就有更多空間進行制度改革；若現在要開始規劃大年金制度，也要花費五、六年。而這次要修正的七、八種法律都想好了，改革起算年度都是二○一八年。
他舉自己的朋友為例指出，對方將一部分退休金繳付兒子的房貸，但也怕年金破產後沒錢領；在得知改革草案後，對方也放心了，因為還能支配自己的未來。若要五年內就改完，許多退休人員會很慘。
年金改革委員會副召集人林萬億說明，馬政府在二○一三年要推動改革時，潛藏負債為十四兆九○五二億元，現已增為十七兆五九二三億元，是以每年六七一八億元的幅度在成長；接下來是戰後嬰兒潮的退休高峰期，改革更不能再拖下去。
減少早退 軍人可轉文職國防事務官
對於分開處理的軍人，蔡英文說「有譜了」。她指出，一部分的軍人可以不用這麼年輕就退伍，有一部分的軍人可以轉為文職的「國防事務官」，留在軍中傳承軍事經驗，就不會有退休壓力。她表示，軍人的財務結構會變壞，是因為過去裁軍太多而領走基金，未來募兵制的財源應以人事費支應，不再從基金支領。
她強調，舊制的軍人月領多在三萬元以下，根本不會被更動到，主要受到影響的是將官。
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