俄慶祝開趴 菲燒旗示威
2017-01-21
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國新任總統川普二十日宣誓就職，各國反應大相逕庭。雖然川普立場親俄，但俄國總統普廷二十日表示，他不會收看川普的就職大典轉播，似乎要撇清川普並非「莫斯科人馬」。 此外，中國外交部發言人華春瑩十九日指出，中美雙方應努力做朋友和夥伴，避免成為對手和敵人。
普廷發言人佩斯科夫還強調，川普是美國總統，西方觀察家硬把他視作莫斯科人馬，是極大錯誤。不過，俄羅斯政治菁英的反應與官方不同，陶醉於川普就職的歡樂氣氛之中，總理梅德維傑夫推文說，儘管川普的對俄政策還不明朗，但希望理性能夠獲勝。他在臉書上寫道：「我們準備做好份內工作，以便改善關係。」他還批評美國前任總統歐巴馬的對俄方針。在川普就職前一天，莫斯科市有數十家酒吧通宵達旦舉行慶祝就職派對，顯然民間的反應與普廷的刻意壓抑大有不同。
中國官媒《環球時報》社評則緩和以往的強硬語調，盼望川普這個史無前例的總統，會有能力幫助世界變得更好，展現與其權力相稱的責任感，其團隊能保持集體謙遜。不過，《中國日報》英語版卻抨擊，川普團隊在對中貿易上使用「戰爭般的措辭」，所有對中國的貿易戰威脅，只是唬人的紙老虎。北京學者直言中美衝突無法避免。
從歐洲的布魯塞爾到亞洲的香港，各地都傳出抗議川普就職示威事件。其中菲律賓馬尼拉約有三百人聚集在美國大使館附近，控訴川普的種族、性別歧視和排外主義。示威民眾高喊「丟掉川普」、「川普你是垃圾」等口號，甚至把象徵川普的照片丟進垃圾桶裡，並且燒毀美國國旗。
傳北韓擬發射飛彈
根據《韓聯社》報導，北韓在近期製造出一種新型洲際彈道飛彈，並已進入發射就緒狀態，可能於近幾天或近幾週進行試射，向川普發出「戰略訊息」，但南韓合同參謀本部發言人表示，這項消息未獲證實。
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