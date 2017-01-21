白宮最後一天 歐巴馬發信謝國人、話別梅克爾

2017-01-21

〔編譯管淑平／綜合報導〕二十日卸任的美國總統歐巴馬，十九日在白宮低調度過身為總統的最後一天：他撥了任內最後一通外國領袖熱線電話給德國總理梅克爾話別，發表一封給全美民眾的感謝信，說「你們讓我成為更好的總統、更好的人」，期盼與全民不分黨派，一起發揮公民影響力，讓國家更好。

歐巴馬一整天都待在白宮，沒有公開露面。他聽取任內最後一次總統每日簡報，與副總統拜登一起吃午餐；撥打最後一通外國領袖熱線電話給梅克爾，梅克爾是歐巴馬八年來最密切的國際夥伴、也是在他卸任之際仍然執政的唯一一位重要歐洲盟邦領袖。

他還宣佈任內最後一道命令：三百三十名毒犯減刑；總計他任內赦免一七一五名受刑人，是歷任總統之最。美國在古巴的關達那摩灣監獄也轉移歐巴馬任內最後一批四名受拘押者，但是官員承認，歐巴馬未能兌現當初關閉這座拘留營的承諾。

同時歐巴馬也為平民生活做準備，他和蜜雪兒僱用三名前白宮助理擔任兩人卸任後的顧問、發言人。

二十日川普宣誓就職後，成為前總統的歐巴馬將搭直升機到安德魯空軍基地，一家人最後一次登上空軍一號飛往加州棕櫚泉度假。之後會再回華府，住進新租的房子，直到小女兒莎夏高中畢業。