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伊凡卡：給我父親一個機會

2017-01-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普因美國的分裂而入主白宮，他的長女伊凡卡於美國廣播公司（ＡＢＣ）十九日播出的訪問中呼籲，希望美國民眾給她父親一個機會。另外，她也澄清謠言，強調自己不會取代後母梅蘭妮亞第一夫人的角色。

伊凡卡接受《早安美國》節目訪問時指出：「對於每項批評，我會說給他時間。讓他就職上任，讓他證明你們是錯的。」對於全美反川普的遊行人潮，伊凡卡則表示：「我說，給我父親一個機會。」

眾所皆知，伊凡卡的作風沉著冷靜，對川普有一定的影響力，其夫婿庫希納則擔任白宮高級顧問。伊凡卡承認，她也會對父親表達自己的意見，針對他的爭議推文，有時也會勸阻。

媒體先前推測，伊凡卡將成為實質上的第一夫人，因為她的後母梅蘭妮亞將留在紐約，直到川普的十歲小兒子巴隆完成小學學業。然而，伊凡卡澄清，第一夫人只會有一個，梅蘭妮亞將勝任其職。

伊凡卡痛批，一些評論指出，白宮內不能有兩名女性掌權，此說是性別歧視。根據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，梅蘭妮亞可能考慮指派一名男性，擔任她白宮的社交秘書，這名人選並非來自她的紐約社交圈。

此外，伊凡卡還提到，她與柯林頓愛女雀兒喜至今仍是好友，在落腳華府後可能會尋求她的建議。川普與柯林頓家族過去曾經交情良好，伊凡卡和雀兒喜也因此建立情誼，但在希拉蕊投入選戰後，兩家成為敵對陣營。

伊凡卡目前已退出自家服裝品牌的管理經營，以避免利益衝突，但她也表露做此決定是何等困難。消息人士透露，伊凡卡將成為白宮有史以來、能見度最高的第一千金，她非常嚴肅看待這個角色，希望受到尊敬。

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  • 川普十九日偕同副手彭斯，前往維吉尼亞州阿靈頓國家公墓，向在戰爭中犧牲性命的軍人獻花致意。（美聯社）

    川普十九日偕同副手彭斯，前往維吉尼亞州阿靈頓國家公墓，向在戰爭中犧牲性命的軍人獻花致意。（美聯社）

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