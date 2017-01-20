槓上媒體 就職慶祝活動限制採訪
〔編譯陳正健／綜合報導〕美國候任總統川普與媒體間的角力愈演愈烈。就在就職前夕，他於福斯新聞十八日播出的訪談中表示，他上台後仍會續用社群媒體「推特」發表觀點，因為這是他唯一能夠抵制「非常不誠實媒體」的方法。籌辦川普就職典禮的委員會十八日也開創先例，宣布限制媒體採訪兩場慶祝活動。
川普︰用推特抵制不誠實媒體
美國多位前任總統都與媒體關係緊張，但川普與新聞界間更是劍拔弩張。他十八日把矛頭指向國家廣播公司（ＮＢＣ），推文宣稱該頻道對他充滿偏見，故意說福特、通用、洛克希德馬丁等公司在美國創造就業機會與他無關。
此前，川普十一日召開當選後的首次記者會時，也曾抨擊網路新聞「Buzzfeed」製造假新聞，並且拒絕「美國有線電視新聞網」（ＣＮＮ）記者的提問。之後，川普的白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）甚至警告該名記者，若再犯日後將不允他訪問。
媒體界發火聯手圍剿
川普此舉引起媒體的圍剿。《哥倫比亞新聞評論》編輯暨發言人波普（Kyle Pope）撰寫一封公開信，號召媒體界團結。他寫道：「當你（川普）在記者會上怒吼或忽視一名記者，僅因為他的言論不合你意，你將會面臨（媒體的）聯合陣線。」
《華盛頓郵報》專欄作家蘇利文（Margaret Sullivan）直言，她預見川普未來將懲罰記者，其政府可能會調查和起訴記者。左翼監督組織「美國媒體事務」人員葛茲（Matthew Gertz ）則認為，川普將會把批判他的媒體冠上「不正當」的帽子，並且獎勵阿諛他的媒體。
不過，部份新聞人相信，川普政府對於媒體的敵意，可能產生正面效果，鼓勵媒體扮演制衡的角色。自由派新聞網站「政治網站談點備忘錄（Talking Points Memo）」編輯暨發行人馬歇爾（Josh Marshall）指出，美國並非俄羅斯，川普無法改變媒體。
《華盛頓郵報》報導，美國總統就職委員會將打破先例，在川普二十日就職當天的兩場慶祝活動中，限制採訪記者的出席人選，僅限白宮記者團才能參與，意指只有少數記者和攝影師能於川普宣誓後進行採訪，並於之後發通稿與照片供所有媒體採用。另一方面，「川普華盛頓特區國際飯店」也宣佈，在川普就職週將禁止記者入內。
《華郵》指出，一般而言，限制記者採訪人數並由通稿取代，通常只會發生在採訪場地空間有限的情況下。而川普就職舞會場地可容納數千人，屬於公開且經安全檢查後，人人都可進出的地方。《華郵》據此詢問總統就職委員會，但沒有得到答覆。
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標題：槓上媒體 就職慶祝活動限制採訪
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