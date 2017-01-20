最後記者會警告川普 歐巴馬︰核心價值受威脅 我必論戰

2017-01-20

〔編譯張沛元／綜合十八日外電報導〕美國總統歐巴馬十八日在白宮舉行總統任內最後一場記者會，展現絕不因即將卸任而迴避政策論戰的決心，間接警告繼任的總統當選人川普政府不得侵蝕美國核心價值，如企圖打壓投票權、箝制言論自由與遣返年幼的無證移民。在此同時，最新民調顯示，歐巴馬的施政滿意度達六成，此一數字在三十年來卸任總統中排名第三。

歐巴馬在這場告別記者會上除了為他近日的部分決策辯護，也為卸任後政治生涯預留伏筆； 沒有連任與立法壓力的歐巴馬藉由答覆記者的發問暢所欲言，特別是針對在氣質與政治上都與其相左的川普。歐巴馬說，政治的正常運作，與危及核心價值的某些議題或時刻是兩回事；以某種形式核准有系統的歧視、設置投票障礙阻撓民眾行使投票權、當局企圖讓異議或媒體噤聲，以及把分明就是美國人、在美國長大的小孩送至他處，皆屬於危及美國核心價值的類別。

川普曾建議美國應考慮結束制裁俄羅斯以換取刪減核武儲備，歐巴馬說，美國制裁俄羅斯是針對俄羅斯併吞克里米亞，勿將制裁理由與其他議題混為一談才符合美國利益也是捍衛國際慣例。當川普誓言要把以色列的美國大使館遷往耶路撒冷，歐巴馬警告，徵諸往史，在中東地區單方面驟然採取涉及核心議題與帶有敏感性的行動，恐導致爆炸性後果。至於寬赦洩密案士兵曼寧，歐巴馬說，他對所有寬赦決定一視同仁，並認為減輕刑期非常適當。

期望未來會有女總統

歐巴馬最後也闡述對未來的期望，深信美國日後一定會有女總統，甚至是拉丁裔、猶太裔與信奉印度教的總統，但他也對選舉、刑事司法制度的公平正義感到憂心。此外，歐巴馬也利用機會鼓勵在上週的川普記者會上遭川普批評的新聞媒體，以及鼓勵擔心將來無法進出白宮的白宮特派記者「不必當馬屁精，只需心存質疑」，更直言民主的本質在於新聞自由。

此外，同樣在十八日公布的華盛頓郵報—美國廣播公司（ＡＢＣ）的民調，與「美國有線電視新聞網／民意研究公司」（ＣＮＮ／ＯＲＣ）民調皆顯示，美國民眾對歐巴馬的施政滿意度達六成，在近三十年來的卸任總統民調中排名第三，僅次於二○○一年一月卸任的民主黨前總統柯林頓，以及一九八九年一月卸任的共和黨已故前總統雷根。