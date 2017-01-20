川普時代來臨 世界秩序恐變動

2017-01-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕儘管選前至今爭議百出，美國總統當選人川普將於今日依法宣誓就職，正式入主白宮。但因他早就放話揚棄美國長期外交路線，加上當選以來難以捉摸的處事風格持續，川普時代可能造就變動不穩定的世界秩序，已成全球領袖齊心擔憂的焦點議題。

處事難以捉摸 全球領袖擔憂

被川普屢次點名批判的美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），近來即以「川普的新世界失序」為題，報導川普正讓世界天翻地覆。美國紐約時報日前也以「川普紀元來臨，不確定感籠罩世界」為題，報導川普還未就職，就讓德國、中國憤怒，北大西洋公約組織國家領袖緊張，歐洲聯盟國家神經緊繃。英國廣播公司（ＢＢＣ）則預測，川普會在七個方面給世界帶來變化，分別是台灣、貿易戰、北韓核彈、俄羅斯、伊朗、北約盟友與氣候變化。

以台灣問題為例，中國堅持「一個中國」政策獲美國政府配合四十年的默契，上月二日就受到川普嚴重挑戰。我國總統蔡英文與川普通電，令中國為之震怒，隔日記者會聲稱已對美方「提出嚴正交涉」，重申「一個中國原則是中美關係的政治基礎」。

但川普不為所動，本月十三日還告訴《華爾街日報》，強調除非北京在貨幣與貿易的操縱做法上有所改善，否則不會堅守美國長期以來對台灣實施的「一個中國」政策，再次引來中國外交部發表聲明，強調「一個中國原則是中美關係的政治基礎，是不可談判的」。另外，從川普提名的國務卿提勒森十一日直言打算阻止中國登上南海「非法」人工島，在在顯示這支美國新行政團隊與中國對話充滿矛盾，難預期兩國過去互動基調得以延續。

而不光中美關係，川普甚至批判一九四九年為了與前蘇聯為首的東歐共產集團抗衡而成立之北約組織，十六日對英國《泰晤士報》指控這個美國長年視為安全基石的國際組織二十八個會員國未公平負擔會費之餘，加碼批判這個集體防衛機制「過時」，且未對抗現今恐怖主義。

他還稱德國總理梅克爾讓難民大舉進入歐洲是「災難性錯誤」，英國脫離歐洲聯盟則是「很棒的事」，誇讚出走的英國「好聰明」。

他曾要日本與南韓別再依靠美國軍事保護，支持兩國擁核；但也考慮對伊朗及北韓的核問題鬆手，而且對俄羅斯展現前所未有的親密，讓歐亞盟國憂心忡忡。