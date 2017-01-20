軍人有服役年限 年改將單獨處理

2017-01-20

〔記者涂鉅旻／台北報導〕年金改革國是會議週日將於總統府召開，討論公教人員年金改革，軍人年金則待日後處理。最主要原因是，政府考量軍人職業具「役期短、退除早、離退率高」特殊性，和公、教的工作性質、離退年齡大相逕庭，早已定調將軍人單獨處理。

根據「陸海空軍軍官士官服役條例」規定，服役滿三年、未滿二十年的軍職人員只能領一次退伍金，服役十五年以上且年滿六十歲，或服役二十年以上者，才能領取月退俸；但國軍各級官、士、兵都有服役年限，若無法在年限內晉升，須強制退伍，未達領月退俸標準者，只能另謀出路。國防部因此數度建議，將軍人年改單獨處理，並研修合理措施。

退輔會主委李翔宙日前透露，總統蔡英文曾和他見面，同意軍人年金改革四大原則，分別為︰與公教切割單獨處理；服役四至九年退伍的退撫支出，由政府編列公務預算支應；修正服役年限延後請領退伍金年齡；訂定照顧基層與資深榮民的地板原則。

官員表示，公教人員多半六十五歲才退休，但超過半數以上的軍人服役未滿二十年，只能領取一次退伍金，且多半是低階或早期離退者；因此，希望軍人和公、教切割處理。