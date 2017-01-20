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求公平 年金採計薪資擬拉長為15年

2017-01-20

〔記者黃邦平、吳柏軒、楊綿傑／台北報導〕年金改革方案打算將年金採計年資提高為十五年，尤其目前公教人員都只採計退休前最後的薪俸，「改革元年」就要上調到五年，然後逐年提高，不少人憂心月退俸會被稀釋。

目前公教人員採用的新制月退休金是採最後在職本俸（薪）計算，很多人因升遷不順，往往趕在屆退前升職就請退，從此每月支領月退俸就只以最後的薪俸計算。勞保是採計平均薪資的年金制度，目前是以投保期間最高六十個月（五年）投保薪資平均當作計算基礎，這次改革方案中，也將每年延長十二個月到一八○個月（十五年）為止。

南臺科大財經法律研究所副教授羅承宗表示，投保採計時間拉得越長越公平，現在軍公教採計最後薪資，就可能出現像「一日將軍」的現象，拚命在退休前占缺升官，支領高額的月退俸，顯然不公平。

全教總：太長 應該十年

不過，變革馬上就衝擊到公教人員。全國教師工會總聯合會理事長張旭政表示，從任職最後一個月改為十五年平均「有點太長」，影響過大，主張改為十年，若真要實施，就不能向教師追討補繳年金。

台灣高等教育產業工會理事劉侑學也說，大學教授目前退休平均月領七萬六千多元，如果採計十五年平均，對年金當然會有影響。

不僅公教人員對延長採計期間有疑慮，勞工也不滿。全國產業總工會理事長莊爵安說，勞保投保薪資有天花板上限，且常常被企業「以多報少」，已經吃虧了，改成十五年更糟；他質疑，這恐怕是為了要跟公教一致，把勞工拖下水。

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  • 年金改革方案打算將年金採計薪資提高為十五年，圖為身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁，昨天舉行記者會說明年金改革方案重點。（記者方賓照攝）

    年金改革方案打算將年金採計薪資提高為十五年，圖為身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁，昨天舉行記者會說明年金改革方案重點。（記者方賓照攝）

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相關關鍵字： 一日將軍 在職本俸 平均薪資 年金改革
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