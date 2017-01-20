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每年砍1％ 調降所得替代率要花15年
2017-01-20
〔記者曾韋禎／台北報導〕總統府年改會昨揭示公教人員的改革目標，現逾八十五％的所得替代率，將在最長十五年的過渡期後，降至本俸兩倍的六十％，約為在職所得之七十．八％。
按年改會版草案，公教人員在十八％優存利息歸零後，所得替代率將設定在本俸兩倍的六十％，約為非主管實質薪資的七十．八％。
馬政府版本 所得替代率八成
會有這樣的差距，在於馬政府二○一○年修法讓十八％優存法制化時，將計算基數內涵改為「本俸兩倍」，但公務員實質薪資僅約為本俸的一．七倍，以致公務員的名目所得替代率不等於實質所得替代率。因此，馬政府在二○一三年提出的改革方案，就擬採本俸一．七倍，設定八十％的所得替代率上限。
依年改會版草案，若加計十八％優存的退休所得超過上限，會先降至本俸兩倍的七十五％，再逐年調降一％，直到六十％為止。
按銓敘部試算，同樣是在職三十五年、二○一一年退休，簡任十二職等、八○○俸點主管，現領十萬○九二元，二○一八年將大砍至七萬九六一三元，直到二○三三年將剩六萬三六九○元；薦任七職等、五九○俸點非主管，現領六萬三六○八元，二○一八年將砍至五萬八六三五元，二○三三年將剩四萬六九○八元；委任五職等、五二○俸點主管，現領五萬八七三八元，二○一八年將砍至五萬一六四五元，二○三三年將剩四萬一三一六元。退休所得最終將大打六到七折。
草案規劃約為在職所得七十．八％的替代率，與德國公職年金四十年最高七十．七五％接近。
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