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焦點評論》這是條不能退卻的底線
2017-01-20
記者曾韋禎／特稿
蔡英文政府總算在千呼萬喚下，提出年金改革草案。對於橫跨新舊制、實質所得替代率接近百分之百的退休公教人員，這樣的改革幅度確實不小；但蔡政府也兼顧改革的衝擊力，以逐年調降一％幅度，用十五年緩慢地讓所得替代率降至七十％。
相較於馬政府未竟的改革草案，僅將替代率定於八十％，且維持至少七％的優存利息，還對已退、在職、新進人員做出不同規範；當時的民進黨團明確主張一體適用、替代率七十％。在年金改革的方向，民進黨至少維持一定的高標。
值得推許的是，蔡政府未因左派勢力、勞團的吶喊，就亂開支票；而是死守住現有的勞保年金給付率，更勇於調高投保費率、延長薪資採計期間，提前正視勞保十年後所面臨的倒閉危機。顯見蔡政府在歷經國道收費員抗爭、華航罷工、「勞基法」修法爭議後，開始認清執政者該負的責任。
年金改革是吃力不討好的工作，要砍人家的收入、要從人家的口袋挖錢，當然會引爆排山倒海的反抗與唾罵。強勢的維安，能將怒火攔阻在外；但年改最後一定要送入立法院，由更直接面對民意壓力的立委來審查。馬政府改革失敗的殷鑑不遠，蔡政府一定要拿出高度與決心，做為立法院的堅強後盾，確保這條改革底線能夠付諸施行。
看看今年度的中央政府總預算，光退撫支出就占了七％，多達一四○五億元；未來在高齡、少子化的趨勢下，這樣的比例、金額只會加速倍增。今天的改革只是起點，如果挺不住這道生死關，台灣一定會完蛋。
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