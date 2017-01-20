18趴終結 省下經費撥補退撫基金
〔記者李欣芳／台北報導〕對於多年來引起質疑的軍公教十八％優惠存款利率，身兼年金改革委員會召集人的副總統陳建仁，昨公布政府的改革版本時表示，要讓十八％優存利率的制度走入歷史，「最晚分六年歸零，第一年降到九％，第三年降至六％，第五年降到三％，第七年降至零」；至於領一次退休金者，政府則規劃甲、乙兩案，也是逐年調降十八％。
陳建仁：讓優存利率制度走入歷史
陳建仁昨在總統府召開記者會強調，十八％走入歷史，所節省的經費扣除地方自籌款的餘額，將撥補挹注退撫基金，就可使基金餘額大量增加。
不過，陳建仁說，為保障早年年資較低或待遇偏低的退休公教人員老年生活，也訂定符合老年經濟安全所需的「基本生活保障」，目前有兩案，一是兩萬五千元，一是三萬兩千一百六十元，兩案將由國是會議選出一個大家認為比較合理的基本生活保障。若月退休金總額低於「基本生活保障」，則維持原支領金額，不予調整，因此，這些人不必擔心其退休金會受到影響。
陳建仁指出，若退休公教人員支領月退休金（含兼領）者，其總額超出「基本生活保障」，其中領取的十八％優存利率部分，過去在討論時，有分兩年、四年或六年三種方案，最晚分六年全數歸零；優存利率第一年降至九％，第三年降至六％，第五年降至三％，第七年歸零。
陳建仁保證，十八％歸零或調降後的月退休金總額，一定不會低於「基本生活保障」所訂的金額，歸零或調降後的優惠存款本金，將交還本人。
退休金一次領者 兩方案逐年調降18趴
至於部分公教人員支領一次退休金，主要依賴支領十八％利息者，陳建仁說，設計兩個方案逐年調降十八％優存利率。銓敘部長周弘憲進一步表示，甲案與領月退者的十八％改革相同，也就是最晚六年走入歷史，第一年降到九％，第三年降至六％，第五年降到三％，第七年歸零；乙案則是第一年降到十二％，第三年降到十％，第五年降到八％，第七年降到六％。
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