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綠委肯定年改案 藍委稱不該躁進
2017-01-20
〔記者彭琬馨、吳柏軒／台北報導〕總統府昨公布年金改革方案，執政黨立委表示肯定，在野黨立委則認為，年金有其歷史淵源，年金改革雖具正當性，但修法應兼具情理法，不該過度躁進；時代力量立委徐永明則說，大方向上支持，但細部作法還需了解，才能評估此方案是否適切。
全教總批匆促公布 沒時間研究
全國教育產業總工會理事長、「監督年金改革行動聯盟」召集人黃耀南則批評，廿二日就要開會，年改方案竟在開會前三天才公布，毫無時間研究，應空出更多時間討論，他不希望週日會議就有結論。
國民黨立委曾銘宗指出，因公保、勞保潛在負債高達十七．六兆元，年金改革具有正當性，但年金有其歷史淵源，改革畢竟是「從別人口袋拿錢」，內容、方式都應該緩慢漸進。
曾銘宗表示，當前的改革溝通過程過度集中在十八％的討論，其實十八％只佔政府負債金額中的○．四％，過度集中討論優惠利率的結果只會激化對立；曾銘宗也認為，參與法案草擬過程的學者大多為社會學家，沒有做經濟面向的評估，由於年金影響層面太廣，他擔心未來可能會有類似一例一休的影響出現。
親民黨立委李鴻鈞認為，社會大眾普遍支持改革，但修法應兼具情理法，因「台灣是法治國家而非人治」，就算訂定天花板與地板標準，也應該針對職業別討論。
民進黨立委李俊俋強調，當前改革方向多數人都可接受，也與民進黨團改革大致相同。由於年改目的是要讓大家都能領得到、領得久，因此需要更多溝通來減緩社會衝擊，當前改革速度「還可以接受」。
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