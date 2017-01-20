年金年資可攜式 方便轉任不同職域

2017-01-20

〔記者黃邦平、楊綿傑／台北報導〕年金改革方案中也納入了「年資可攜帶」設計，強調各職業別與退休金制度應設計「保留年資」，受僱者離職轉任，到法定請領年齡可以合併計算年資、分別計算年金。

這種狀況常見的是跨勞保與公保，例如曾於民間企業任職加保勞保，後來考取高普考擔任公務人員，退休時，原本勞保年資可能未超過十五年，只能領取一次金，不能領年金。這次改革方案中再度提起，受僱者在退休前曾經轉任不同職域工作，到了退休時，可以請領原來職業別的年金，不必在退休前為了請領年金返回原來的職業，也不用擔心領不到月退金而不敢離開原職場。

學者：對勞工是好事 有助人才流動

台南科大財經法律研究所副教授羅承宗表示，年資合併計算，對勞工是好事，年資成為一種「可攜式」的概念。他也提到，這和勞保與國保的關係不太一樣，勞保與國民年金不是並存，兩者是上下關係，當沒有工作的時候，國民年金就發揮社會安全網的功能，這次預計改革方向都還是屬於勞保層級，不太一樣。

如公務員曾加保勞保，這些勞保年資不會消失，以目前勞保老年給付標準，年滿六十歲時，勞保年資未滿十五年可領一次金，若超過十五年仍可按月支領年金，關鍵差異應是現行制度公教人員最後須在職務上退休，計算退休俸是採計最後本俸，若「年金改革元年」公教人員不再以「最後在職俸額」為計算基準。

過去也曾討論過公保與勞保年資併計，但未實現。這次年改方案中的年資可攜帶構想不限於公保與勞保，是要求各職業別的保險與退休金制度都保留這項設計，專家認為，將有助於人才流動。