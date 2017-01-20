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年金請領延至65歲 勞公將齊一年齡

2017-01-20

〔記者黃邦平、吳柏軒／台北報導〕國家年金改革方案中打算將請領年金年齡逐步延後，到民國一一五年，勞工與公務人員都以屆滿六十五歲才能請領年金，教育、警察、消防人員另有過渡期或特殊方案，但中小學教師方面仍然備受壓力。

公教請領年齡門檻再拉高

九十八年起實施的勞保年金就將請領年齡設定為六十歲，且已採取「減額年金」與「增額年金」，每提早一年請領可增加五個百分點，最多可提早五年，也就是說滿五十五歲就可請領，但每月領到的勞保年金只有原金額的八十％；若延後請領每年可增加五個百分點，最多可增加廿％；但現行勞保年金已經逐步調整請領標準年齡，一○七年起改為六十一歲，此後每兩年提高一歲，預計一一五年起為六十五歲。

一○四年公務人員平均退休年齡為五十五．四二歲，公立學校教職員平均五十四．○一歲，但勞工保險老年年金平均請領年齡卻是六十一．○四歲；這次改革方案中打算延後公教人員請領年齡，也是向勞保年金看齊。

公務人員自一百年起從「七五制」過渡到「八五制」，年資與年齡合計的指標數要達到八十五，例如年滿六十歲、年資滿廿五年，才符合請領全額月退金的資格，原本提供十年緩衝期到一一○年，這次改革再把請領門檻拉高到六十五歲，將再設計五年過渡期。

至於教育人員設計十年過渡期，自一一七年起採單一年齡六十歲起請領，大專教師自一一八年起每年加一歲，預計一二二年達六十五歲。

教團反對中小學教師延退

全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，家長不希望中小學教師年紀太大，五十五歲已是極限，讓教師從五十五歲延長到六十歲五年人事費約六百萬元，五十五歲退休的月退及新進教師年薪相加也差不多六百萬元。

另一種憂慮是延退會影響新陳代謝。高教工會理事劉侑學說，目前大學教授平均退休年齡六十一歲，教授職缺是「一個蘿蔔一個坑」，有人退休才有新進教授可補，恐怕會強烈衝擊青年博士的就業。

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  • 副總統陳建仁19日舉行「總統府國家年金改革委員會國是會議會前記者會」，對外說明年金改革方案。（記者方賓照攝）

    副總統陳建仁19日舉行「總統府國家年金改革委員會國是會議會前記者會」，對外說明年金改革方案。（記者方賓照攝）

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