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黨職併公職溢領「找國民黨還」
2017-01-20
陳建仁：銓敘部有請領資料 人數約兩百人
〔記者曾韋禎、蘇芳禾／台北報導〕總統府年改會昨揭示，黨職併公職應一併檢討改進。立法院民進黨團版的「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例草案」，則已經司法及法制委員會審查通過，且訂有溢領返還條款。
立院初審草案 訂有返還條款
副總統陳建仁表示，立法院司委會已審查通過的草案，可做為處理黨職併公職的依據。他指出，銓敘單位有實際請領年資的資料，但他曾與親民黨主席宋楚瑜討論過，國民黨在計算年資另有一套制度。
不過陳建仁也強調，所有領取人均適用改革後的新規定，已領的部分不會要求繳回。
按司委會審查通過的民進黨團版草案，年資併計人員，應該在扣除黨職年資後，重新核算退職給與，若重算結果低於二．五萬元者，能續領二．五萬元；但現領總額已低於二．五萬元者，不再重新核算。
至於溢領金額，核發機關應於一年內要求所屬社團（民眾服務總社、救國團）返還；但政務人員部分，可直接向領受人要求。若拒絕返還，可進行追繳。不過已身故者，包括遺族領取撫慰金者，不列入溢領返還、重新核算之範圍。
陳建仁另接受廣播專訪時說，國民黨的黨職併公職退休金的人數不多，只有兩百人左右，但有一些高階的人領的確實比較多。相較過去完全由政府支付，未來公職部分政府會付，黨職部分，國民黨要付。會比照黨產處理原則，應該還給國家，但不會針對個人，會針對政黨處理。他將以最大誠意拜會國民黨，希望取得其黨職的個人資料，以便計算。
法官退養金 希望降至60％
至於法官和檢察官，陳建仁說，公保部分跟公務員一樣，不一樣的部分是法官退養金，已與司法院長許宗力取得共識，會在今年的司法改革國是會議討論退養金，現在退養金、十八％、退休金合在一起的所得替代率是九十八％，未來希望也調降到六十％。
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