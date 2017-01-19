養兒防老契約有效 判牙醫付母2233萬

2017-01-19

與夫離異 舉債栽培兒當牙醫

〔記者楊國文／台北報導〕經營牙醫診所的羅姓婦人，長年苦心並舉債兩千多萬元，栽培兩個兒子成為牙醫師，羅婦惟恐兩子日後不願扶養她，二十年前簽訂協議書，要兩人保證一旦自行開設診所，需給付她「養老金」；目前已是牙醫診所負責人的朱姓二兒子，因此被母親要求支付扶養費兩千五百萬元；朱男認為母親扶養他以金錢衡量，已違反公序良俗而無效。各審級法院原本都判朱男應支付羅婦扶養費一百七十八萬多元，但高等法院更一審依協議書內容，並計算朱男十多年來的收入，昨判應支付扶養費兩千兩百多萬元。

20年前 兒念大學簽訂扶養約

羅婦出身牙醫世家，卅年前出資在新竹地區開設牙醫診所，由丈夫經營，羅婦與丈夫七十九年離婚，因此將全部希望都放在栽培兩個兒子身上，並舉債兩千多萬元供他們順利完成牙醫系學業，成為牙醫師。

不過羅婦擔心日後兩個兒子不願扶養她，老年時須仰人鼻息，早於八十六年間和已成年的兩個兒子簽訂協議書，議定扶養方式，要求他們日後成為執業牙醫師後，要以執業收入純利的六成，按月攤還她五千多萬元。她因二兒子現已開設牙醫診所，收入優渥，因此要求支付她兩千五百萬元。

兒稱為診所賺3千萬 已清償

四十歲的羅婦二兒子朱男主張，母親和他簽訂協議書時，他只是二十歲的大學牙醫系二年級學生，竟約定他日後須清償母親扶養費用，且將母親扶養兒子的時間、心力換算成金錢，已違反公序良俗，應屬無效。

此外，當時協議書簽訂的基礎，是以他畢業後在母親經營的牙醫診所執業為原則，但他畢業後在母親的牙醫診所執業多年，已替母親賺進三千多萬元，應算清償完畢。

朱男並指出，法院若認為他應支付母親相關款項，應將他按月支付其母扶養費兩萬元、墊付母親所有的牙科診所員工薪資等予以扣除。

高院依協議書 判牙醫須付費

新竹地院、高等法院審理後，均認定羅婦請求「履行契約」有理，都判朱男應支付羅婦扶養費一百七十八萬多元。羅婦不服上訴，經最高院撤銷，一○三年發回高院更審。

高院更一審認為，羅婦和二兒子朱男簽訂協議書時，朱男已成年，且他的收入優渥，羅婦的要求並未影響其生活，不採信二兒子說詞，依協議書內容規定，並計算十多年來他的收入，昨判他共應支付母親的扶養費為兩千兩百三十三萬元。