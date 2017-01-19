婦聯會拖延查帳 內政部下最後通牒

2017-01-19

〔記者蕭婷方／台北報導〕內政部昨依人民團體法首度赴中華民國婦女聯合會查帳，由於「帳本規格不符」，查帳團隊一小時內就離開；婦聯會承諾將於下週一中午前，依規定將「符合規格」的財務資料送至內政部。內政部表示，若婦聯會下週一仍未配合，下一步就是依人團法第五十八條，撤換其負責人辜嚴倬雲。

財產來自勞軍捐 遲未申報

被質疑是國民黨附隨組織的婦聯會，其財產來自國家徵收之勞軍捐，卻迴避政府監督，自一九五○年成立至今財報均不透明；內政部自二○○六年提出「政黨及政治團體財務申報辦法」，規範政黨及政治團體每年須申報財產，婦聯會遲未申報財務決算書表，該會經內政部多次催告仍拒絕提供，內政部決定主動出擊，派員到婦聯會查核財產狀況。

帳本規格不符 查帳無所獲

內政部民政司長林清淇昨率三名民政司人員及兩名會計師赴婦聯會查帳。林清淇受訪時表示，主要目的是為了實地查核、了解婦聯會財務狀況，包含整個運作、支出與財務運用是否合於法律的運作。

內政部官員轉述，婦聯會向內政部表示，會計財務均經會計師簽證，每年也依法向國稅局申報，但因格式與內政部規定的財務申報要點不同，「尚需時間重新製作」。

民進黨立委賴瑞隆批評，內政部月初就已發文告知婦聯會配合查帳，至今帳本仍「規格不合」，擺明藐視公權力、行拖延戰術。

下週一再不配合 換負責人

民進黨立委李俊俋雖肯定內政部強勢做法，但也直言，若下週一婦聯會仍不配合，就應依人團法第五十八條撤換負責人，甚至解散，讓婦聯會的財務真相公開。

民進黨立委陳其邁進一步要求內政部應追查婦聯會歷年財報，婦聯會財產來自勞軍捐，屬全民資產，應公開供全民檢視，婦聯會更應說明勞軍捐去向。

根據規定，政治團體應設置帳簿，詳細記錄有關會計事項，各項會計憑證應自會計年度結束起保存七年，會計帳簿應自會計年度結束起保存十年。

由於婦聯會過去均未送交財務決算書表，內政部依人民團體法、立法院決議：「內政部應於三個月內就地籍資料庫主動清查，登記於該會或其附屬組織名下的不動產相關資料，並送本院內政委員會，如仍拒絕提供上開資料，內政部應依法處理」，派員赴婦聯會查帳。