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18趴三階段調降 全教總支持

2017-01-19

〔記者林曉雲、黃邦平／台北報導〕國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨天受訪時透露，十八％優惠存款，將採兩年一期、分三階段逐年調降，六年後取消優惠利率。全國教師工會總聯合會理事長張旭政受訪表示，對目前政府的規劃，全教總原則上予以支持。

但張旭政也說，過去有許多信賴優惠存款制度而選擇一次退或兼領月退金者，將因制度的取消而導致月領金額大幅降低，剛好這群人大多是早年退休、年紀偏高者。政府應給予這些已退休者轉換機制，亦即讓這群已退休者可以選擇領回本金，或不領回本金而轉換為原來的月退休金，以免因月領金額大幅降低而導致適應困難。

全國公務人員協會理事長李來希則說，他對費率調整、延後給付等改革方向都沒有意見，但是不能溯及既往，且政府不應迴避責任，像勞保費率目前每兩年調高○．五％，軍公教的提撥費率怎麼改，政府從來不提，政府的角色都不見了。

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  • ▲兼任國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁昨接受廣播節目專訪。（寶島聯播網提供）

    ▲兼任國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁昨接受廣播節目專訪。（寶島聯播網提供）

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