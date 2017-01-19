18趴三階段調降 全教總支持
2017-01-19
〔記者林曉雲、黃邦平／台北報導〕國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨天受訪時透露，十八％優惠存款，將採兩年一期、分三階段逐年調降，六年後取消優惠利率。全國教師工會總聯合會理事長張旭政受訪表示，對目前政府的規劃，全教總原則上予以支持。
但張旭政也說，過去有許多信賴優惠存款制度而選擇一次退或兼領月退金者，將因制度的取消而導致月領金額大幅降低，剛好這群人大多是早年退休、年紀偏高者。政府應給予這些已退休者轉換機制，亦即讓這群已退休者可以選擇領回本金，或不領回本金而轉換為原來的月退休金，以免因月領金額大幅降低而導致適應困難。
全國公務人員協會理事長李來希則說，他對費率調整、延後給付等改革方向都沒有意見，但是不能溯及既往，且政府不應迴避責任，像勞保費率目前每兩年調高○．五％，軍公教的提撥費率怎麼改，政府從來不提，政府的角色都不見了。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 華仔回港了！急送養和醫院 朱麗倩一路陪
- 民眾自製「同心圓」捷運圖 網友：有考慮印成海報嗎
- 網購外來種螞蟻轉賣 危害生態送辦／上淘寶網進貨1115隻 獲利5萬元
- 南韓法院駁回檢方逮捕李在鎔要求
- 海軍操演 秀反潛、兩棲登陸戰力
- 邵雨薇親密吳慷仁 張立昂「全力支持」暖爆
- 富邦盃》首局連3棒開轟 龜山「煙火秀」開胡
- 告川普性騷擾 TV秀選手再告誹謗
- 屋頂種電 養殖場就是發電廠
- 巨乳伴娘搶盡新娘鋒頭 網路瘋傳走光畫面
- 台65線往土城7.6K處車禍
- Armani黑曜岩十週年 瞄準眼周困擾
- 何潤東金主變事主 周旋嬌妻、女經紀人真相是...？
- 基市成功陸橋 元宵節後封閉
- 花蓮大醫院 春節假期仍排門診
- Uber一件一罰 累罰11.5億創紀錄
- 船席被買走停工 碼頭工人抗議
- 廖任磊僅飆6成力 捕手呼「好重」
- 世新零分老師 道歉辭職
- 販毒行動軍火庫 赫見4把毒蛇步槍
- 川普：當了總統會繼續推文
- 美控高通壟斷市場 以專利授權打壓對手
- 墾丁2遊憩區 墾管處擬改生態保護區
- 川普預測將湧現脫歐潮 歐盟高層反嗆：沒這回事
- 包大人「有行無市」重回藍鳥！
- 美前總統老布希和妻子住院
- 民團：原線進行 應無重大爭議
- 百貨拚業績 推好康福袋
- 學測碰上冷氣團 明後天低溫剩10度
- 大潭電廠發電計畫 環評翻案通過
- 新加坡公開賽今登場 4台將搶頭彩
- 超衰行員 任職26年 他被搶3次
- 拔蘿蔔義賣 安慶小將要拚國手
- NBA》豪連休11場 籃網滿盤皆輸
- 墨西哥少年開槍 射傷4名同學
- 台北電玩明開展 大秀VR強作
- 雙層觀光巴士上路 26日小年夜前享優惠
- 想吃到周湯豪？ 好友謝和弦曝光4點攻略
- 《謠言終結站》生理期染髮易致癌？醫師：沒有科學根據
- 狠踹國賓電梯門 吃完尾牙 醉漢摔死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：18趴三階段調降 全教總支持
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分