18趴三階段調降 全教總支持

2017-01-19

〔記者林曉雲、黃邦平／台北報導〕國家年金改革委員會召集人、副總統陳建仁昨天受訪時透露，十八％優惠存款，將採兩年一期、分三階段逐年調降，六年後取消優惠利率。全國教師工會總聯合會理事長張旭政受訪表示，對目前政府的規劃，全教總原則上予以支持。

但張旭政也說，過去有許多信賴優惠存款制度而選擇一次退或兼領月退金者，將因制度的取消而導致月領金額大幅降低，剛好這群人大多是早年退休、年紀偏高者。政府應給予這些已退休者轉換機制，亦即讓這群已退休者可以選擇領回本金，或不領回本金而轉換為原來的月退休金，以免因月領金額大幅降低而導致適應困難。

全國公務人員協會理事長李來希則說，他對費率調整、延後給付等改革方向都沒有意見，但是不能溯及既往，且政府不應迴避責任，像勞保費率目前每兩年調高○．五％，軍公教的提撥費率怎麼改，政府從來不提，政府的角色都不見了。