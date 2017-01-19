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年改國是會議 國民黨新黨拒出席

2017-01-19

陳建仁呼籲儘快推薦代表

〔記者蘇芳禾、彭琬馨、林良昇、李欣芳／台北報導〕年金改革全國國是會議廿二日於總統府舉行，兼任年改會召集人的副總統陳建仁昨接受廣播專訪時呼籲，新黨、台聯、國民黨三黨儘快推薦代表，為人民討論出更好的年金改革方案。對此，台聯表示已推薦代表，新黨及國民黨則拒絕出席。

國民黨：不去背書 新黨：於事無補

陳建仁指出，年金改革國是會議學者專家、政黨、社會團體、青年、婦女，各族群都有代表，以政黨來說，綠黨、社民黨、民國黨都有代表出席，但新黨、台聯、國民黨至今未提出代表名單，尤其國民黨可申請到十二位之多。希望三黨儘快推薦代表，為人民討論出更好的方案。

此外，陳建仁也透露，國民黨遲不提出代表，但私底下卻已有兩位藍委接洽想參與，不過可能國民黨有其他考量，或是想派其他專家學者與會。主持人則猜測，國民黨不來，是為了操作以後不承認本次國是會議的正當性。

針對陳建仁的呼籲，台聯主席劉一德回應，台聯很早就回覆總統府，將由文宣部主任陳嘉霖代表出席。

新黨主席郁慕明受訪表示，「沒什麼好回應」也「不想多講」，將不派代表出席會議。郁慕明認為，現在的改革方向是「有成見的」，當大前提不完全準確時，後續推動也會有偏差，現在討論年金改革內容「時間已經晚了」，出席會議也於事無補。

國民黨文傳會副主委胡文琦則表示，政府沒提出底案來討論，明顯是不想解決問題，讓年金國是會議淪為一場大拜拜，國民黨不會去幫蔡政府背書，所以不會派人出席。

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  • ▲兼任國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁昨接受廣播節目專訪。（寶島聯播網提供）

    ▲兼任國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁昨接受廣播節目專訪。（寶島聯播網提供）

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