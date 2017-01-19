年改國是會議 國民黨新黨拒出席
2017-01-19
陳建仁呼籲儘快推薦代表
〔記者蘇芳禾、彭琬馨、林良昇、李欣芳／台北報導〕年金改革全國國是會議廿二日於總統府舉行，兼任年改會召集人的副總統陳建仁昨接受廣播專訪時呼籲，新黨、台聯、國民黨三黨儘快推薦代表，為人民討論出更好的年金改革方案。對此，台聯表示已推薦代表，新黨及國民黨則拒絕出席。
國民黨：不去背書 新黨：於事無補
陳建仁指出，年金改革國是會議學者專家、政黨、社會團體、青年、婦女，各族群都有代表，以政黨來說，綠黨、社民黨、民國黨都有代表出席，但新黨、台聯、國民黨至今未提出代表名單，尤其國民黨可申請到十二位之多。希望三黨儘快推薦代表，為人民討論出更好的方案。
此外，陳建仁也透露，國民黨遲不提出代表，但私底下卻已有兩位藍委接洽想參與，不過可能國民黨有其他考量，或是想派其他專家學者與會。主持人則猜測，國民黨不來，是為了操作以後不承認本次國是會議的正當性。
針對陳建仁的呼籲，台聯主席劉一德回應，台聯很早就回覆總統府，將由文宣部主任陳嘉霖代表出席。
新黨主席郁慕明受訪表示，「沒什麼好回應」也「不想多講」，將不派代表出席會議。郁慕明認為，現在的改革方向是「有成見的」，當大前提不完全準確時，後續推動也會有偏差，現在討論年金改革內容「時間已經晚了」，出席會議也於事無補。
國民黨文傳會副主委胡文琦則表示，政府沒提出底案來討論，明顯是不想解決問題，讓年金國是會議淪為一場大拜拜，國民黨不會去幫蔡政府背書，所以不會派人出席。
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