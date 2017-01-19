婦聯會提訴願撇勞軍捐 政院駁回

2017-01-19

〔記者蕭婷方、陳炳宏／台北報導〕婦聯會被立委質疑為國民黨附隨組織，曾徵收勞軍捐累積高達九六九．三億元，內政部主張勞軍捐屬全民應公開說明，婦聯會則提起訴願試圖撇清與勞軍捐無關。行政院訴願委員會去年底以婦聯會始終未提供勞軍捐金流及相關資料，「已達妨害公益程度」，駁回婦聯會的訴願。

避提金流資料 「已達妨害公益程度」

婦聯會對此表示，將與律師研究，針對駁回理由，找出相關資料，並在二個月期限內提出行政訴訟。

婦聯會前身為中華婦女反共抗俄聯合會，於一九五○年成立，曾與中華民國軍人之友社共同向全民勸募「勞軍捐」，興建國軍眷舍及慰勞三軍，於一九六四年更名為中華婦女反共聯合會，九六年又改名為中華民國婦女聯合會。

民進黨立委李俊俋指出，婦聯會疑為國民黨附隨組織，更將來自全民的「勞軍捐」挪為私用，強制徵收勞軍捐前後累積高達九六九．三億元，至今拒交出歷年財報。

民進黨立委賴瑞隆列舉婦聯社福基金會法人登記資料指出，基金會一九九七年由婦聯會捐助十六億元成立，至今年五月財產總額就增至廿一億八千萬元，內政部應仔細查處。

內政部主張婦聯會業務及財產來自勞軍捐，社會大眾有權知悉其金流，二○○六年起多次發函婦聯會，應依政黨及政治團體財務申報要點規定，將財務決算書表函送內政部，並提供勞軍捐文件，以利清查是否有不當取自國家的資產。但婦聯會始終未配合，內政部於去年七月依人團法五十八條向婦聯會提出警告。

婦聯會則以「與中華婦女反共聯合會僅有精神、宗旨傳承，實際上為不同組織」，且成立後也沒收勞軍捐為由，提起訴願。

行政院訴願委員會於去年十二月廿九日做出決定，認為勞軍捐涉及公共利益，婦聯會自始未依法將勞軍捐的數額及流向公開；勞軍捐雖自一九八九年停辦，但婦聯會於一九九二年、一九九九年仍持續使用勞軍捐。訴願會以「迄未提供勞軍捐結餘、流向、用途資料，自待商榷；訴願人未提供勞軍捐相關資料，已達妨害公益程度」，內政部依法提出警告並無不妥，駁回婦聯會訴願。

由於訴願遭駁回，婦聯會又未向內政部申報財務，內政部昨因此率會計師赴婦聯會查帳。