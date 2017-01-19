神秘婦聯會 蔣宋美齡的政治城堡

2017-01-19

婦聯會稱財務資料23日送內政部

〔記者羅添斌／台北報導〕婦聯會擁有龐大資產，資金運用及財務狀況卻極為隱密，包括政府、媒體，甚至國民黨都難以了解。婦聯會昨天表明將在本月廿三日中午前，依政黨及政治團體財務申報要點規定，將財務資料送至內政部，婦聯會資金運用的謎團能否解開，外界拭目以待。

「獨立於國民黨以外的政治力量」

對蔣家政權興替及國民黨歷史了解甚深的退休政府官員說，民進黨一再將婦聯會認定是國民黨的附隨組織，這種看法實在是太小看婦聯會，婦聯會其實是獨立於國民黨以外的政治力量，更真切的說，「其實應該是蔣宋美齡的政治城堡」。

他表示，蔣介石一九四九年敗退來台，政權面臨風雨飄搖之際，蔣介石透過各個系統發動全國軍民總動員來支持政府、支持軍隊，要軍眷、工商企業及青年學生為國效力，正因如此，以軍方將領眷屬為主的婦聯會、工商企業界的軍友社，以及以青年學生為對象的救國團，依序在一九五○年、一九五一年及一九五二年成立。

這位退休官員說，蔣介石遭老共擊退來台，對部屬及左右手也是信疑參半，不會將勢力及資源全數交給一個派系或是特定個人，婦聯會由當時的第一夫人蔣宋美齡負責，軍友社及救國團則交由軍方總政治部規劃執行，其中，軍友社以工商領袖擔任理事長，但包括秘書長（總幹事）及相關幹部都是由軍事將領兼任（後期改由備役將領專任），救國團則由時任總政治部主任的蔣經國接掌，其後再由李煥接掌救國團。

退休官員說，婦聯會及軍友社辦了許多勞軍、敬軍的活動，但相對也需要大量資金支持，在政府無力負擔下，當權者想到以廠商進出口結匯徵收特別稅捐的方式，來取得財源，這就是「勞軍捐」的由來，在勞軍捐的運用上，三分之一交由婦聯會處理，另三分之二則由軍友社及進出口公會做為各項勞軍活動款項。

勞軍捐流入婦聯會 十年前估有千億

勞軍捐起自一九五五年，至一九八九年結束，總計帳面上徵得九六九億○三二九萬元，民進黨政府在二○○七年以現值計算，認為這筆勞軍捐應有四千六百餘億元的價值；以三分之一交由婦聯會計算，歷年轉入婦聯會運用的金額，光是帳面上就有三二三億餘萬元，若依民進黨政府在二○○七年以現值計算，更應達一千餘億元之鉅，但婦聯會對勞軍捐的收支運用情況，還有待向內政部提出的財務報告來釐清。