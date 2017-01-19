重啟溝通 田弘茂邀陳德銘金門見

2017-01-19

田盼中國慎重考慮此提議

〔記者林良昇／台北報導〕海基會董事長田弘茂昨主動拋出期待和中國海協會長陳德銘在金門見面；田表示，金門是兩岸接觸的最前線，見證了兩岸交流卅年來展現的成果，金門與對岸的多樣化連結具有特殊的歷史意義，「希望大陸方面慎重考慮這項提議」。

海協會重彈九二共識老調

海協會稍晚以「負責人士」名義表示，「九二共識」是檢驗所謂善意的試金石，只有海基會得到授權，向海協會確認堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，兩會授權協商和聯繫機制才能得以重啟，不承認九二共識，講再多的話，對化解僵局都沒有意義。

海基會昨舉辦年終餐敘，田弘茂致詞時表示，自政黨輪替以來，兩岸關係呈現反向發展趨勢，我方高層所提出的各種磨合建議，並未被中國大陸所接受，形成難解僵局，而美國總統當選人川普未來執政後在政策執行面作為，均將對國際社會造成重大衝擊，連帶也會影響兩岸關係趨於複雜。

田弘茂說，我方必須審慎因應，但整體情勢未必如同部分人士所認定的那麼嚴重，回顧二十多年來的兩岸情勢，或許比今日險峻，當時處理起來也格外艱辛，但兩岸分別設立了海基會與海協會的聯繫機制，做為交流互動的管道。

田弘茂指出，我方一直採取「不預設政治前提」、「相互尊重」及「開放創新」的立場持續釋放善意，營造友善對話環境，開啟雙方的溝通與合作，雙方只要有誠意，就應坐下來探討出一個「創新而與時俱進的表述方式」，使機制化的交流回到常規化的途徑。

田弘茂強調，金門是兩岸接觸的最前線，見證了兩岸交流卅年來所展現的成果，金門與對岸的多樣化連結具有特殊歷史意義，據他了解，陳德銘雖曾三度訪台，卻未去過金門，「若時機合適，我很期待和他見面」，會面地點就從金門開始。

田弘茂受訪時表示，「小三通」是總統蔡英文在陸委會主委任內所建立的兩岸溝通管道，陳德銘既然還沒來過，也是滿好的開始，「我就用公開方式，誠懇邀請他考慮這方式」。