英脫歐硬中帶軟 英鎊強彈

2017-01-18

英相：不可能留在歐盟市場

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國首相梅伊週二表示，英國「不可能」留在歐盟單一市場裡，但承諾將透過談判，讓英國「儘可能」進入這個單一市場，並公布十二項優先談判目標；梅伊還強調與歐盟達成的任何最終協議，將交由國會投票表決。外界原預期梅伊將宣示強硬脫歐方案，但結果卻是硬中帶軟，週二英鎊兌美元出現去年七月以來最大漲幅，歐股走勢分歧，英國股市開盤後一路走低，但德法股市卻是走低後隨即強彈。

在去年六月英國通過脫歐公投後，梅伊取代因公投失敗而下台的前首相卡麥隆，之後英國各界就不斷呼籲梅伊政府公布脫歐策略，但梅伊以此舉可能會弱化英國的談判籌碼而拒絕，僅宣布將依據《里斯本條約》第五十條，在今年三月底啟動脫歐程序；因此梅伊週二的演說備受外界關注。

最終協議 交國會投票表決

梅伊表示，「我們認為在獨立自主而放眼全球的英國，與在歐盟的友邦盟國之間，將可建立新而平等的夥伴關係；但不是歐盟的部分會員，也不是歐盟的準會員，或是任何讓我們處於半留半退地位的關係」。這被解讀是英國不會保留任何形式的歐盟會員資格。

她指出，與歐盟達成的協議，應讓英國和歐盟會員國之間進行最自由的貨物和服務交易，也應給英國企業最大的自由在歐盟市場交易和營運，並讓歐盟企業在英國獲得同樣的待遇。她還強調，與歐盟達成的任何最終協議，在正式生效前將交由國會兩院議員投票表決。

在英國未如預期宣示強硬脫歐下，倫敦時間週二午盤，英鎊兌美元大漲二．五％至一英鎊兌一．二三四三美元，英鎊兌歐元也升值一．五％。週一英鎊兌美元曾跌至一英鎊兌一．一九八六美元的三個月最低。自去年英國脫歐以來，英鎊兌美元仍貶值十七％。

倫敦BofAML策略師Athanasios Vamvakidis認為，梅伊表示英國脫歐談判的最終協議將交由國會表決，這對英鎊是正面消息，若要讓國會通過，協議內容就必須對不同立場妥協，不會強硬脫歐。

不分階段 重申三月底啟動

梅伊在演說中同時公布英國脫歐談判的十二項優先目標，包括拿回英國邊界的控制權等；但她強調不可能有逐項的談判細節，啟動脫歐也不是為了傷害歐盟或單一市場。她也警告，歐盟不要對英國脫歐採取懲罰性措施，因為這將傷害歐盟自己，也不是朋友的作為。

梅伊表示，英國在經過兩年的正式談判後，將不會分階段脫歐，避免英企面臨破壞性的「懸崖邊緣」（cliff-edge）危機，並重申將在三月底啟動脫歐程序。