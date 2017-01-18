向川普喊話 習近平︰貿易戰只會兩敗俱傷

2017-01-18

強調不會主動打貨幣戰

〔編譯王惠慧、盧永山、駐歐洲特派記者胡蕙寧／綜合報導〕中國國家主席習近平週二在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（ＷＥＦ）進行開幕演說，他力挺經濟全球化，反對貿易保護主義，隔空對近來四處開砲的美國候任總統川普喊話。習近平強調，貿易戰只會兩敗俱傷，中國不會主動開打貨幣戰。

習近平是首位出席ＷＥＦ年度會議的中國領袖，在川普頻頻對中國叫陣的此刻，習的演說備受關注。

習近平指出，經濟全球化是雙面刃，雖確實帶來問題，但也不該一棍打死。他認為，開放的腳步不能停，保護主義就像把自己關進黑屋子，看似躲過風雨，卻也隔絕了陽光和空氣，無法解決問題。

他強調，中國的大門對世界始終是打開的，希望各國也能對中國投資者公平地敞開門；習近平說，中國無意透過人民幣貶值提升貿易競爭力，更不會主動打貨幣戰，打貿易戰最後只會兩敗俱傷。

另，ＷＥＦ發布的《2017年包容性增長和發展報告》指出，各國決策人士在制定經濟政策時，須重新考慮政策的優先順序，以便更有效地應對技術變革及全球化帶來的安全威脅與貧富差距拉大，才能提升民眾的生活水準。若不及時調整經濟增長模式和衡量方式，許多國家正錯失振興經濟、同時降低社會不平等的良機。