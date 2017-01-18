川普欽定商務部長 是外包大戶

2017-01-18

國會人事案聽證會 恐遭疑

〔編譯盧永山／綜合報導〕即將上任的美國新任總統川普，一直威脅製造業要將廠房遷回美國或在美國增加投資，以創造就業機會，但他欽定的商務部長羅斯（Wilbur Ross）卻遭踢爆，從二○○四年以來，裁減美國本地逾兩千份工作機會、外包到海外；週三美國聯邦參議院將就羅斯人事案舉行聽證會，預期將成為國會議員質疑的焦點。

少裁減美國2千份工作 外包海外

有破產大王之稱的羅斯十幾年來以從事高風險投資聞名，專門收購陷入困境的企業，並在公司整頓過程中進行裁員。「路透」依美國《資訊自由法》申請取得的美國勞工部資料發現，羅斯透過上述手法所控制的紡織、金融及汽車零件公司，從二○○四年以來已裁減二七○○份工作，並外包至海外。

這些數字先前並未曝光，且僅佔美國企業裁員數字極小部分，但與川普許下保護美國工人不受全球貿易傷害的承諾背道而馳。

原在羅斯創辦的國際汽車零件集團（ＩＡＣ）俄亥俄州坎頓廠任職的柯伊（Don Coy）表示：「羅斯把工作外包至海外，他並沒有保護美國勞工。」去年底，這間工廠已歇業，並把汽車橡皮踏墊的生產移往墨西哥，他和其他十五名同事因此丟掉飯碗，該廠在全盛時期僱有四五○名員工。

美國企業將工作外包至海外，在全球化降低國際貿易障礙的時代是常見之事。例如底特律汽車零件商Delphi，自二○○四年以來，已將一．一七萬份工作外包到海外，紡織廠也將一．七萬份工作遷至海外。但在ＩＡＣ關掉坎頓廠時，羅斯正代表川普痛陳自由貿易協議傷害美國就業。

川普交接團隊一名發言人表示，羅斯旗下汽車零件和紡織公司做出這樣的人事決定，是因須將營運靠近客戶，以及維持美國廠房競爭力；但這種說詞與被川普威嚇的汽車業回應是一模一樣。