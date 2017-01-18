歐盟聽其言觀其行
2017-01-18
德樂見合作訴求 法質疑英內部分歧
〔編譯王惠慧／綜合報導〕英國首相梅伊於週二發表演說，指英國不會留在歐洲單一市場，但強調會循序漸進處理脫歐，且將脫歐最後協議交由國會表決；這被視為是姿態放軟。德國外交部長史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）稱樂見梅伊清楚重申要和歐盟有建設性地合作；法國財政部長沙班（Michel Sapin）則持懷疑態度，認為「所有跡象顯示，英國政府十分無奈，因為其中有些人不想（脫歐），因此內部造成分歧」。
史坦麥爾是在梅伊演說後發表聲明指出，樂見梅伊給出「稍微明確」的態度，清楚表明要和歐盟有建設性地合作；德國也希望與英國盡可能保持密切和信任的關係，並朝向此目標進行談判，但「加強歐盟二十七個成員國的凝聚力，並保護歐洲單一市場，才符合德國與歐盟的利益」。
愛爾蘭政府隨後也發表聲明指出，政府非常清楚愛爾蘭經濟即將面臨的潛在風險和挑戰，並將持續參與相關談判，同時，愛爾蘭也將積極追尋潛在的商業機會；芬蘭財政部長奧爾波（Petteri Orpo）在推特上表示，「英國已為脫歐制定了計畫，接下來歐盟成員國必須找到共同位置，團結求存、分裂則亡」。
在梅伊演說前，奧地利和法國官員對於英國脫歐計畫能否順利執行持懷疑立場。奧地利財長謝林（Hans Joerg Schelling）表示，英國要徹底脫離歐洲需要五年，而非兩年時間。
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