遼寧號繞台後…模擬共軍攻台 國軍春節加強備戰
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中國近期頻頻對台軍事挑釁，包括中國軍機繞台飛行，中國航艦「遼寧號」繞行台灣周邊海域，面對敵情日增，國防部利用春節將近期間加強戰備演練，陸軍假想解放軍在中國東南沿岸集結，越過海峽中線攻台，我軍統合裝甲、直升機、砲兵、步兵戰力殲敵、收復據點，空軍則公開展示ＩＤＦ戰機夜間起降課目，因應潛在威脅。
ＩＤＦ大編隊 夜間起降秀戰力
國防部昨邀媒體參訪春節加強戰備演練情形，陸軍十軍團二三四旅在台中天山教練場進行演練，假定中國解放軍在福建、廣東集結後，解放軍官兵搭乘直升機自母艦起飛越過中線，至台中地區空降滲透，佔領我國重要據點。
我陸軍接獲戰報後，集結M109自走砲、M60A3戰車、CM33雲豹裝甲車、MH-60M直升機、AH-1W攻擊直升機迎敵，在戰車、砲兵、航特直升機、步兵等協同作戰下殲滅敵軍、奪回據點。
為求演練逼真，陸軍在教練場佈置多枚火藥，演練時爆破聲、煙硝不斷，現場還佈置多輛報廢汽車、水坑、土丘作為障礙，考驗戰車、裝甲車的機動性與越野能力。
由於中國解放軍兩度軍機繞台、遼寧號航艦接近台灣外海，皆對我國空防造成威脅，空軍四四三聯隊昨在台南空軍基地進行地對空飛彈操演、戰機夜航起降課目；前者演練我國自研自製的陸基式、車載式天劍一型飛彈，後者則由八架ＩＤＦ戰機組成大編隊，罕見地公開演練夜間起降課目。
對於遼寧號航艦威脅，從事夜航任務的上尉飛行官王柏文表示，空軍都依照上級指示起飛攔截或偵巡，雖他不方便透露任務內容，但台海局勢都在空軍掌握之下，當面敵情不會有任何威脅，空軍戰力也足以維持台海空優平衡。
海軍今演練兩棲突襲車搶灘
至於海上課目部分，海軍今將在左營軍港演練「AAV7」兩棲突襲車搶灘、操演「反潛直升機」戰技訓練，並公開展示我國服役逾七十年的茄比級潛艦，藉此展現我國海防實力。
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標題：遼寧號繞台後…模擬共軍攻台 國軍春節加強備戰
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