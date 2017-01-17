德大選將至 臉書打擊假新聞開戰

2017-01-17

〔編譯蔡子岳／綜合報導〕假新聞幾乎左右美國二○一六年大選結果，社群媒體「臉書」流竄乃至轉貼的假新聞流量，竟超過傳統媒體。為因應德國今年八月聯邦議院改選，臉書將啟用新過濾工具，是社群媒體自清於政治的第一戰。

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，已發現臉書出現與德國總理梅克爾相關的假新聞，英文和德文皆有，與美國情況類似。假新聞混合半為真、半為假的內容，內容主要涉及伊斯蘭與難民。德語臉書上被廣為散布的梅克爾相關新聞，出自德語右翼新聞如極右翼「另類選擇黨」（AfD）推崇的「Junge Freiheit」週報，該刊被《明鏡週刊》（Der Spiegel）視為「恐懼和不信任」的源頭之一。

臉書聲明，去年十二月宣布的打擊假新聞行動，未來數週內將在德國開始試驗，方式是用戶一旦懷疑貼文有假新聞之虞，可加以標記、屏蔽來源，臉書將把被標記的可疑來源轉送第三方事實核查機構「Correctiv」，若確證為假新聞，則標記為爭議內容。臉書的演算法將不會把爭議內容優先顯示，用戶若欲轉貼，則會收到警示，要求再次確認，藉此提高用戶的敏感度，避免假新聞層層流傳。

德國司法部部長馬斯（Heiko Maas）曾多次警告臉書必須自我改進，遏阻仇恨言論，並指臉書應被視為媒體，而非科技業者，對己身平台上的仇恨言論負起責任。馬斯也建議歐盟界定臉書等平台是否為媒體業。臉書、YouTube、推特去年承諾，將遵守歐盟規範，在二十四小時內刪除仇恨言論。