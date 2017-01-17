川普週五就職大典 維安密不透風
〔編譯茅毅／綜合報導〕二十日就是美國第四十五任總統的就職大典，各項準備正緊鑼密鼓進行，除以替身代替川普彩排外，動員數千名警力、封街等維安措施，如何防範孤狼式槍手、卡車衝撞與無人機，均屬維安重點。與此同時，為表達對川普過去歧視女性與非法移民言論的抗議，越來越多民主黨國會議員打算以缺席這場典禮做為抵制。
川普十五日還在曼哈頓川普大樓與幕僚閉門商討未來施政計畫，當天在美國國會山莊的就職大典彩排由替身代打，這名替身係美國陸軍樂隊（U.S. Army Band）的五十三歲軍士長（相當國軍的士官長）勞瑞（Greg Lowery）。勞瑞特意做了川普常見的黑西裝、白襯衫和紅領帶打扮，而在陸軍樂隊負責編曲的二十八歲女士官可琳（Sara Corry），則身著白色短大衣及高跟鞋，在勞瑞身旁扮演川普妻子梅蘭妮亞。
樂隊其他成員還假扮彭斯夫婦、川普與彭斯的子女、最高法院大法官、閣員、外交官等預定出席就職典禮的人士。勞瑞表示，他們獲選充當這些人士替身的主因在於與其扮演的真人一般高。
除氣氛較輕鬆的彩排活動外，十八日華府將開始實施限制停車規定，十九日更將進一步封路。美國首都這幾天將宛如一座由路障、柵欄及荷槍實彈警察圍繞的要塞堡壘。從白宮到國會山莊及其附近，共動員達二．八萬名維安人員層層戒護，耗資達數千萬美元，才能確保順利完成美國政權和平轉移。華府市區七平方公里範圍將拉起封鎖線，禁止車輛進入，徒步的行人也將受嚴密盤查。
據估計，二十日現場將有七十萬至九十萬人觀禮。官員指出，二十日將有六十三個支持與反對川普的團體前來示威。為防範「伊斯蘭國」（ＩＳ）與「開打」組織發動恐攻，國土安全部長強生（Jeh Johnson）表示，有約五十個聯邦機構協調合作就職典禮的維安作業，目前並未接到有關典禮的明確可信威脅。但他強調，如今還須關注受海外「聖戰士」啟發、而非受其指使的本土暴力極端份子。此外，企圖利用大型車輛衝撞人群的攻擊方式，也已成為新的威脅。
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